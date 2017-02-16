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Полпред Михаил Бабич приедет в Удмуртию с рабочим визитом

16 февраля
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6 Полпред Михаил Бабич приедет в Удмуртию с рабочим визитом

17 февраля полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Удмуртскую Республику.

Михаил Бабич на месте оценит прохождение завершающего этапа уничтожения химического оружия на объекте по безопасному хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер», а также проведет рабочую встречу по вопросу выполнения Президентской целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР. Стоит отметить, Михаил Бабич является председателем Государственной комиссии по химическому разоружению.

В этот же день в Ижевске полномочный представитель проведет совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у города Камбарка», а также посетит «Ижевский электромеханический завод «Купол».

Фото: gtrk-saratov.ru

Метки: полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич рабочий визит Удмуртия

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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