17 февраля полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совершит рабочую поездку в Удмуртскую Республику.
Михаил Бабич на месте оценит прохождение завершающего этапа уничтожения химического оружия на объекте по безопасному хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер», а также проведет рабочую встречу по вопросу выполнения Президентской целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации», сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР. Стоит отметить, Михаил Бабич является председателем Государственной комиссии по химическому разоружению.
В этот же день в Ижевске полномочный представитель проведет совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта «Участок автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка. Мостовой переход через реку Кама у города Камбарка», а также посетит «Ижевский электромеханический завод «Купол».
Фото: gtrk-saratov.ru
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