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Полпред Михаил Бабич посетил объект "Кизнер" в Удмуртии

20 февраля
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7a8e1023243d4b74584ac0afd63c9772 Полпред Михаил Бабич посетил объект "Кизнер" в Удмуртии

В пятницу, 17 февраля, с однодневным рабочим визитом в Удмуртию прибыл Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Сразу же из аэропорта полпред отправился в Кизнер на объект по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

В сопровождении Главы Удмуртии Александра Соловьева, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковника Валерия Капашина, директора Департамента реализации конвенционных обязательств Министерства промышленности и торговли РФ генерал-полковника Александра Холстова и других официальных лиц Михаил Бабич на месте оценил прохождение завершающего этапа уничтожения химического оружия.

Напомним, объект «Кизнер» построен последним в стране и в настоящее время является единственным действующим российским объектом по уничтожению запасов химического оружия. Он был введён в эксплуатацию в декабре 2013 года в соответствии с федеральной целевой программой «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» и с 1 апреля 2014 года заработал на полную мощность. Здесь круглосуточно ведётся полномасштабное уничтожение запасов химического оружия. На сегодняшний день уничтожено более 76 процентов имевшихся запасов отравляющих веществ, что составляет около 4 500 тонн.

После посещения объектов Михаил Бабич провел рабочее совещание по вопросу выполнения Президентской целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации». Открывая встречу, Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе, в частности, отметил, что процесс уничтожения запасов химического оружия в России подошёл к завершающему этапу. К настоящему времени на шести из семи российских объектах химическое оружие полностью и безопасно уничтожено. Боевые отравляющие вещества остаются только на объекте «Кизнер». Полное уничтожение химического оружия на данном объекте и в целом всех запасов в стране планируется завершить не позднее декабря 2018 года, тем самым процесс уничтожения химического оружия в Российской Федерации будет завершен.

Полномочный представитель также подчеркнул, что все работы на объекте ведутся со значительным опережением графика: «Сделано всё для того, чтобы в заданные сроки с самым высоким уровнем безопасности и для личного состава, и для населения завершить этот процесс. Вопросы, которые у нас остаются на повестке дня помимо самого процесса уничтожения химического оружия, – это выработка и принятие программы по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия. Программа сейчас проходит согласование в Правительстве Российской Федерации и, соответственно, с 2018 года уже в программном варианте должна начать реализовываться. Пока мы ориентируемся на то, что процесс ликвидации последствий хранения и уничтожения химического оружия должен занять 5-6 лет. Но за счет технологических решений, которые сейчас разрабатываются, вполне возможно, что этот срок нам удастся сократить».

Как прокомментировал журналистам Глава Удмуртии Александр Соловьев, с федеральным центром уже заключена предварительная договорённость о выделении в 2018 году 441 млн рублей на продолжение строительства социально значимых объектов в Кизнере. Средства планируется направить на реконструкцию детского сада в райцентре и на строительство сетей водоснабжения населённых пунктов Кизнерского района. «Всего за годы реализации программы по уничтожению химического оружия на развитие социальной инфраструктуры Кизнерского района было направлено более 3 млрд рублей», - подчеркнул руководитель Удмуртской Республики.

Фото: udmurt.ru

Метки: рабочий визит Михаил Бабич УХО Объект "Кизнер" Александр Соловьев

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