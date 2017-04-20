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Полмиллиарда бюджетного кредита в Ижевске направят на дороги и социалку

19 апреля
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0 mediagal 69353 1 Полмиллиарда бюджетного кредита в Ижевске направят на дороги и социалку

19 апреля состоялась тринадцатая очередная сессия Городской думы Ижевска шестого созыва. На ней были внесены изменения в муниципальный бюджет на 2017 год в связи с представлением городу Ижевску бюджетного кредита в размере 500 млн рублей из республиканской казны.

Как сообщила Гузалия Нурмухаметова, заместитель Главы Администрации города - начальник Управления финансов, большая часть этих средств будет направлена на погашение кредиторской задолженности.

В том числе:

Управлению благоустройства и транспорта - 203,6 млн рублей на увеличение дорожного фонда, 40 млн рублей - на уличное освещение.

Управлению образования - 127 млн рублей на обеспечение мероприятий по организации отдыха детей, приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений.

Управлению дошкольного образования и воспитания - 34,4 млн рублей на приведение в нормативное состояние детских садов, обеспечение софинансирования при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

Управлению по делам молодежи - 486 тыс. рублей на мероприятия по патриотическому воспитанию и профилактике наркомании и др.

8 млн рублей предусмотрены в качестве софинансирования мероприятий по реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». Еще дополнительно 100 млн рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние общеобразовательных и дошкольных учреждений.

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что финансовая поддержка республики очень важна для города и позволяет направить средства на выполнение социальных обязательств, благоустройство, подготовку школ к новому учебному году, отремонтировать кровли образовательных учреждений, спортивные залы. В работе по определению приоритетных направлений городского развития принимают активное участие и депутаты, и общественники. В прошлом году состав Общественной палаты Ижевска увеличен с 21 до 33 человек, нам важно слышать людей, учитывать их интересы.

По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска.

Фото: izh.ru

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