19 апреля состоялась тринадцатая очередная сессия Городской думы Ижевска шестого созыва. На ней были внесены изменения в муниципальный бюджет на 2017 год в связи с представлением городу Ижевску бюджетного кредита в размере 500 млн рублей из республиканской казны.
Как сообщила Гузалия Нурмухаметова, заместитель Главы Администрации города - начальник Управления финансов, большая часть этих средств будет направлена на погашение кредиторской задолженности.
В том числе:
Управлению благоустройства и транспорта - 203,6 млн рублей на увеличение дорожного фонда, 40 млн рублей - на уличное освещение.
Управлению образования - 127 млн рублей на обеспечение мероприятий по организации отдыха детей, приведение в нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений.
Управлению дошкольного образования и воспитания - 34,4 млн рублей на приведение в нормативное состояние детских садов, обеспечение софинансирования при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.
Управлению по делам молодежи - 486 тыс. рублей на мероприятия по патриотическому воспитанию и профилактике наркомании и др.
8 млн рублей предусмотрены в качестве софинансирования мероприятий по реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды». Еще дополнительно 100 млн рублей будут направлены на приведение в нормативное состояние общеобразовательных и дошкольных учреждений.
Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что финансовая поддержка республики очень важна для города и позволяет направить средства на выполнение социальных обязательств, благоустройство, подготовку школ к новому учебному году, отремонтировать кровли образовательных учреждений, спортивные залы. В работе по определению приоритетных направлений городского развития принимают активное участие и депутаты, и общественники. В прошлом году состав Общественной палаты Ижевска увеличен с 21 до 33 человек, нам важно слышать людей, учитывать их интересы.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска.
Фото: izh.ru
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