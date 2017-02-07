В конце января состоялось сразу два расширенных заседания коллегий правоохранительных органов - Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике и прокуратуры Удмуртии. В докладах министра МВД Александра Первухина и прокурора республики Сергея Панова о состоянии борьбы с преступностью и конкретных задачах ведомств в наступившем году звучали одни и те же цифры, а вот их анализ имел заметные отличия.
Хотя в рейтинге профессиональной деятельности органов внутренних дел по Удмуртии они занимают первое место в Приволжском федеральном округе, Александр Первухин акцентировал внимание участников заседания коллегии на ряде проблем.
Между будущим и прошлым
В 2016 году в органы МВД поступило 388 тысяч заявлений, в том числе 18 тысяч - о преступлениях. Общее их число уменьшилось почти на 3 тысячи фактов, а число пострадавших от преступлений снизилось на 15 процентов.
Хотя раскрываемость составляет почти 100 процентов, министр обратил внимание на наличие в показателях 52 отказных материалов, связанных с повреждениями. Отказники утверждают, что они споткнулись и упали, муж и жена заявляют, что это они сами нанесли себе травмы. Александр Первухин поручил немедленно вернуться к этим делам, рассмотреть их вместе с прокуратурой и принять по ним решения.
Докладчик отметил снижение в минувшем году раскрываемости имущественных преступлений, недостаточную работу по расследованию преступлений прошлых лет. Замечания были сделаны в адрес Ижевской полиции, лишь одно преступление прошлых лет было раскрыто в Камбарском районе, в Кизнерском два из 101, в Кезском - 46. У нас показатели не самые передовые, подчеркнул глава МВД. Ежемесячно мы раскрываем примерно 160 преступлений прошлых лет, но этого мало. Остаются нераскрытыми 38 тысяч таких фактов.
Серьезной проблемой министр назвал то, что Удмуртия находится на 10-м месте в России по количеству ранее судимых, состоящих на учете. Их больше, чем в Санкт Петербурге или Башкирии, при этом контроль за ними слабый. В некоторых отделах на учете участковых стоят более 200 человек. В результате из 2200 поднадзорных 332 совершили преступления, из них сто с лишним - тяжкие и особо тяжкие, в том числе 7 умышленных убийств. Руководитель ведомства потребовал: если вы ставите под надзор человека, ограничения для него должны быть реальными.
Преступления без наказания
Особое внимание участников коллегии было обращено на состояние подростковой преступности в республике.
Количество преступлений, совершенных подростками, значительно сократилось - было 800, стало 700, но в основном за счет уменьшения мелких краж в магазинах. В целом же количество тяжких преступлений очень большое. Три убийства, шесть повреждений, 15 разбоев, 34 грабежа, 8 вымогательств. Тревожит омоложение подростковой преступности. Число преступлений, совершенных подростками, не достигшими возраста наступления уголовной ответственности, выросло на 19 процентов и составило 553 из 700. Это в определенной форме латентная преступность, не учтенная во всех наших отчетах, заявил Александр Первухин. В Балезинском, Завьяловском районах подростками совершено по 18 опасных деяний, однако ни один из них не был помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних.
В течение года только в дежурные части МВД было доставлено 829 пьяных подростков. В новогодние каникулы в Воткинске девочка погибла от перепоя. Замерзла. Две бутылки коньяка ей купил взрослый мужчина.
Наркотики побеждают?
– Мы проигрываем наркосбытчикам, - признается министр. - На учете находятся 2368 наркозависимых. Число их снизилось. В семь раз уменьшилось количество смертельных отравлений с 14 до двух, число доставленных в медицинские учреждения с передозировкой сократилось на 40 процентов, не было ни одной смерти детей от наркотиков. Однако ситуация с распространением психотропных веществ катастрофическая и переходит в субкультуру. Родители детей, которых задерживают, говорят, что ничего страшного не происходит. Сын немного курит, немного потребляет. Руководители многих учреждений считают нормой, что наркоманы продолжают у них учиться и работать. Наркосбытчики ушли из зоны нашего влияния, от контактной продажи перешли к использованию неконтролируемых ресурсов - вайберам, ватсапам и прочим.
Не получила положительной оценки в докладе работа полиции по борьбе с коррупцией.
В 2016 году задокументировано множество взяток, в том числе в пять раз больше их получения. Но в основном, говорит Александр Первухин, регистрируется мздоимство, серьезных дел в отношении лиц, получающих сверхприбыли, нет. Средний размер взятки у нас в республике - 15 тысяч рублей, а по России - 338 тысяч. Считайте, как можно оценивать нашу работу по борьбе с взяточничеством.
Ситуация остается сложной
Под пристальным контролем общества находится состояние дорог и работа ГИБДД. Александр Первухин не обошел вниманием сюжет, где сотрудник автоинспекции направлял пистолет на водителя, требуя показать права. 34 тысячи просмотров у этого сюжета, самые жесткие комментарии. Министр пообещал досконально расследовать этот случай и дать ему юридическую оценку. Вместе с тем он отметил, что сотрудники инспекции работают в условиях постоянного стресса, задерживая пьяных водителей, выявляя сотни нарушений. Но их работа приводит к позитивным результатам. Если в 2011 году на дорогах погибли 304 человека, то в 2016 году - 188. Снижение идет каждый год, но ситуация на дорогах остается крайне сложной. В авариях погибло 7 детей. Вызывает тревогу количество травмированных. Министр потребовал от руководителя ГИБДД добиваться от владельцев дорог выполнять все предписания по устройству дорожной сети.
Работа заслужила благодарность
Глава Удмуртии Александр Соловьев в своем выступлении на заседании коллегии отметил, что уровень взаимодействия органов государственной власти региона и МВД по Удмуртской Республике достаточно высок.
– Мы внимательно воспринимаем все ваши конструктивные предложения. Стараемся идти навстречу. Хотя в нынешних сложных финансово-экономических условиях не всегда можем делать это так быстро, как хотелось бы.
В минувшем году в Ижевске активно заработал кабинет медицинского освидетельствования (современный аналог прежнего медвытрезвителя). Это означает, что ежемесячно сотни людей в Ижевске смогли избежать участи пострадать от преступников. А кому-то из них, наоборот, не пришлось самим совершить правонарушения.
Значит, дело того стоит. Нужно искать здания и открывать такие кабинеты во всех наших городах. Такую задачу я поставил перед Минздравом и руководителями городов. И она будет решена, - сказал Александр Соловьев.
Глава Удмуртии затронул тему развития ДНД, заметив, что руководители города Ижевска и сельских районов, где уровень преступности выше среднереспубликанского, должны активнее использовать возможности общественных формирований правоохранительной направленности.
Он также добавил, что большое внимание уделяется взаимодействию госвласти и силовых структур по созданию условий для снижения числа дорожно-транспортных происшествий, сбережения жизни и здоровья жителей региона. По мнению Александра Соловьева, новые возможности в решении дорожных проблем открывает участие Удмуртии в приоритетном федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги».
В заключение глава республики поблагодарил личный состав Министерства за проделанную работу на благо республики и ее жителей:
– Хочу пожелать, чтобы ваша работа и в будущем была такой же действенной. Чтобы укреплялся авторитет органов правопорядка. Будем вместе трудиться, обеспечивая дальнейшее развитие родной Удмуртии, повышение качества жизни наших земляков, сохранение в республике общественного согласия и стабильности.
Фото: udmurt.ru
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