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«Полицейский Дед Мороз» поздравит детей из семей «социального риска» в Удмуртии

19 декабря
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8cb672ffe20e3b0fdcca4a957ff37578 «Полицейский Дед Мороз» поздравит детей из семей «социального риска» в Удмуртии

Акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала в Удмуртии в преддверии празднования Нового года. Благотворительная акция направлена на оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проводит ее МВД по Удмуртской Республике совместно с членами Общественного совета при ведомстве.

На профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по Удмуртской Республике состоят около 1400 неблагополучных семей, где родители не работают и, как правило, злоупотребляют спиртными напитками, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В рамках объявленной акции дети из семей «социального риска» примут участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры. И, конечно же, по доброй традиции «Полицейский Дед Мороз» придет в гости к ребятам, оказавшимся в сложных социальных условиях.

Отметим, акция стартовала 17 декабря и продлится до 13 января 2017 года.

Фото: sarnovosti.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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