Акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала в Удмуртии в преддверии празднования Нового года. Благотворительная акция направлена на оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проводит ее МВД по Удмуртской Республике совместно с членами Общественного совета при ведомстве.
На профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по Удмуртской Республике состоят около 1400 неблагополучных семей, где родители не работают и, как правило, злоупотребляют спиртными напитками, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
В рамках объявленной акции дети из семей «социального риска» примут участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, проводимых в учреждениях культуры. И, конечно же, по доброй традиции «Полицейский Дед Мороз» придет в гости к ребятам, оказавшимся в сложных социальных условиях.
Отметим, акция стартовала 17 декабря и продлится до 13 января 2017 года.
Фото: sarnovosti.ru
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