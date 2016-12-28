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Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Понинского детского дома

28 декабря
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Img 7076 Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников Понинского детского дома

– Хочу попросить у Деда Мороза, чтобы меня забрали домой, - поделился своей мечтой 10-летний Кирилл.

Этот мальчик, как и другие воспитанники Понинского детского дома, что в Глазовском районе, встретят этот Новый год не в кругу семьи, дома, а в госучреждении. Таких как он здесь сегодня живет около 50 детей. Самому маленькому - 3 года, самому старшему - 17 лет. По злой иронии судьбы у большинства этих девочек и мальчиков есть мамы и папы. Только взрослых лишили родительских прав, а детей, изъятых из семей, отправили в госучреждение.

Мечты директора Понинского детского дома Валентины Максимовой совпадают с детскими:

– Единственное желание, чтоб дети вернулись домой, чтобы мамы их забрали к себе, - говорит Валентина Михайловна.

В канун Нового года здесь праздничная суета. Театрализованные представления и елки сменяют друг друга, спонсоры и организации, осуществляющие шефскую помощь, везут для детей подарки, организуют развлекательные поездки.

Вечером 31-го декабря для детей в Детском доме накроют праздничные столы. А в новогоднюю ночь под подушками у ребят появятся игрушки.

За несколько дней до Нового года сюда приехал Полицейский Дед Мороз и Снегурочка. Представители серьезной профессии накануне самого любимого детьми праздника нашли время, чтоб поздравить тех, кто лишен родительской ласки, любви и внимания.

В рамках акции «Полицейский Дед Мороз», которая проходит уже не первый год и стала традиционной, сотрудники глазовского отдела полиции собрали деньги и закупили сладкие подарки. «Вкусняшки» достанутся воспитанникам Понинского и Ярского детских домов, а также детям из семей «социального риска». Их на учете в глазовской полиции немало - около ста семей.

Прибывшие в Понино полицейские, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, подготовили для детей театральное представление с веселыми играми и хороводами вокруг елки. Ребята читали стихи и загадывали желания. В завершении праздника все воспитанники Детского дома получили сладкие подарки.

Фотографии с мероприятия.

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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