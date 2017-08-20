Врио командира отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Ижевску Рафиг Мамедов рассказал о буднях подведомственного отделения. Патрульно-постовая служба по-прежнему наиболее видна горожанину. По ней чаще всего жители и оценивают действия полиции.
Полковник полиции Рафиг Мамедов в свое время тоже был постовым, а сейчас на должности врио командира отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Ижевску.
Хоть при прежнем названии «милиция», хоть при сегодняшнем «полиция» служба остается напряженной. В том числе им достается и разбирательство с пьяными и хулиганами. С нового года до августа патрульные выявили 18211 административных правонарушений. Чем раньше такие нарушители будут наказаны, тем больше надежды, что позднее они не совершат преступлений.
– Наши сотрудники за семь месяцев 2017 года приняли участие в раскрытии 333 преступлений, из них 71 уличное, 57- тяжких и особо тяжких, 64 кражи, 33 грабежа и четыре разбойных нападения. По сигналам, принятым по телефону 02, первыми на место преступлений приезжали наряды патрульно-постовой службы. 124 преступления раскрыты по горячим следам. Это значит, пострадавшие или неравнодушные свидетели вовремя позвонили и рассказали о происшедшем. За совершение уличных преступлений было задержано 70 человек, - сказал Рафиг Мамедов и привел такой пример: у кафе на улице Автозаводской грабители отобрали у женщины сумочку. По этому сигналу приехал наряд со служебно-розыскной собакой. Собака взяла след и привела в лесопосадку. Там нашлась сумочка. Затем эксперты сумели снять отпечатки пальцев и злоумышленников изобличили.
Полковник напомнил, что раскрыть преступление очень помогает своевременный звонок. Например, проснувшаяся от срабатывания автомобильной сигнализации женщина подошла к окну и увидела двух человек у машины, один из которых что-то откручивал. После звонка по 02 патрульный автомобиль подъехал к дому. Одного из этих граждан удалось задержать, второй в предрассветных сумерках скрылся. Но и через задержанного удалось установить, что на его совести серия подобных преступлений.
Граждане проявляют бдительность. Например, заметили четырехлетнего плачущего мальчика. Оказалось, он проснулся и ушел из дома погулять, пока папа спал, не почувствовав, что сына рядом нет. Приехал полицейский наряд, но мальчик не смог показать свой дом. Как потом выяснилось, он успел уйти на полтора километра. Привезли его в отделение и, когда последовал звонок от его мамы, вернули родителям. Все обошлось.
После 23 часов сотрудники обращают внимание на подростков. По-прежнему действует республиканский закон, которым ограничено время нахождения несовершеннолетних в общественных местах ночью. А нарушителей немало - 521 подросток был удален с начала года из общественных мест. Они были доставлены по месту жительства и переданы родителям под расписку.
Сфера незаконного оборота наркотиков тоже в поле зрения патрульно-постовой службы. Раскрыто 35 преступлений в этой сфере, изъято 150 граммов наркотических веществ, в основном это курительные смеси.
Заметно увеличилось в Ижевске количество велосипедистов, и в сводках преступлений стали постоянно фигурировать пропавшие велосипеды. В таких случаях, если уж не уберегли велосипед, то надо сообщить хотя бы номер рамы. Недавно был случай, когда пропавший из подъезда дома на улице Ленина велосипед был обнаружен полицейскими на другой день на Центральном рынке. Патрульные обратили внимание на несоответствие дорогого велосипеда с внешним видом мамы и сына, которые вели за руль «двухколесного друга». Проверили номер и вскоре вернули пропажу владельцу.
Патрульно-постовая служба в постоянном обновлении. По мнению Рафига Мамедова, примерно 70 процентов руководителей управления МВД в республике начинали службу с того, что пришли в ППС.
Главное не растеряться
Иногда сразу же позвонить человеку мешает растерянность. Да и телефон может оказаться в украденной сумочке.
Очень важно быстро сориентироваться – зайти в помещение, где есть охранники, позвонить с их телефона. Или обратиться к прохожим, или выйти к дороге и попытаться попросить помощи у автомобилистов.
Найдутся те, кто поможет сделать сообщение по 02 или 102 (если с мобильного телефона).
Затем надо назвать приметы злоумышленника: рост, телосложение, одежду. Например, надпись на одежде. Помогает и то, если точно опишете отнятые или украденные у вас вещи.
Например, в прошлом году был случай нападения на врача-педиатра на ул. 9-го Января. Женщине разбили очки, отняли сумку. Несмотря на то, что она после ударов нуждалась в срочной медицинской помощи, женщина не забыла сказать, что в сумке у нее был фонендоскоп.
Когда патрульные отрабатывали этот сигнал, то заметили выходящих из подъезда двух молодых людей. Они показались подозрительными. Поначалу они возмущались тем, что полицейские задают им вопросы, но в кармане у одного из них был обнаружен именно тот фонендоскоп.
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