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Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске

18 января
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Им оказался 72-летний пенсионер.

2 Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, погибшей от переохлаждения в Воткинске

Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, которая позже погибла от переохлаждения в Воткинске. Им оказался 72-летний пенсионер, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, тело 15-летней школьницы было обнаружено 30 декабря прошлого года в лесном массиве на окраине города Воткинска.

Девочка-подросток пришла со своим одноклассником в лес, где в беседке употребляла коньяк, который по ее просьбе приобрел в торговой точке незнакомый мужчина. Через некоторое время молодой человек ушел, оставив одноклассницу одну, где она скончалась.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции города Воткинска установили и привлекли к административной ответственности мужчину 1944 года рождения, который 29 декабря в дневное время приобрел по просьбе несовершеннолетней две бутылки коньяка емкостью 0,5 литра.

МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: приобретение алкогольных напитков несовершеннолетним является административным правонарушением. По всем известным фактам приобретения спиртных напитков несовершеннолетним незамедлительно сообщайте в полицию по тел. 02 или по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике (3412) 419-373, 419-474, 419-575.

Фото: fresher.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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