Полицейские нашли мужчину, купившего коньяк школьнице, которая позже погибла от переохлаждения в Воткинске. Им оказался 72-летний пенсионер, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Напомним, тело 15-летней школьницы было обнаружено 30 декабря прошлого года в лесном массиве на окраине города Воткинска.
Девочка-подросток пришла со своим одноклассником в лес, где в беседке употребляла коньяк, который по ее просьбе приобрел в торговой точке незнакомый мужчина. Через некоторое время молодой человек ушел, оставив одноклассницу одну, где она скончалась.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции города Воткинска установили и привлекли к административной ответственности мужчину 1944 года рождения, который 29 декабря в дневное время приобрел по просьбе несовершеннолетней две бутылки коньяка емкостью 0,5 литра.
МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: приобретение алкогольных напитков несовершеннолетним является административным правонарушением. По всем известным фактам приобретения спиртных напитков несовершеннолетним незамедлительно сообщайте в полицию по тел. 02 или по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике (3412) 419-373, 419-474, 419-575.
Фото: fresher.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.