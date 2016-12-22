Сводный отряд сотрудников МВД по Удмуртской Республике вернулся из командировки на Северный Кавказ. На перроне ижевского железнодорожного вокзала полицейских встретил заместитель министра внутренних де по УР Сергей Поволоцкий, руководители подразделений, родственники и близкие сотрудников, сообщает пресс-служба регионального МВД.
В течение шести месяцев правоохранители из Удмуртии поддерживали правопорядок на территории одного из районов Республики Дагестан.
Сергей Поволоцкий поблагодарил коллег за проделанную работу, отметил, что по итогам оперативно-служебной деятельности сводный отряд МВД по УР занимает первое место среди всех сводных отрядов, дислоцирующихся на территории региона.
После прохождения курса реабилитации вернувшиеся сотрудники приступят к исполнению служебных обязанностей по месту службы.
Фото: пресс-служба МВД по УР
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