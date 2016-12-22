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Полицейские из Удмуртии вернулись из полугодовой командировки на Северном Кавказе

20 декабря
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Img 5680 800x600 Полицейские из Удмуртии вернулись из полугодовой командировки на Северном Кавказе

Сводный отряд сотрудников МВД по Удмуртской Республике вернулся из командировки на Северный Кавказ. На перроне ижевского железнодорожного вокзала полицейских встретил заместитель министра внутренних де по УР Сергей Поволоцкий, руководители подразделений, родственники и близкие сотрудников, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В течение шести месяцев правоохранители из Удмуртии поддерживали правопорядок на территории одного из районов Республики Дагестан.

Сергей Поволоцкий поблагодарил коллег за проделанную работу, отметил, что по итогам оперативно-служебной деятельности сводный отряд МВД по УР занимает первое место среди всех сводных отрядов, дислоцирующихся на территории региона.

После прохождения курса реабилитации вернувшиеся сотрудники приступят к исполнению служебных обязанностей по месту службы.

Фото: пресс-служба МВД по УР

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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