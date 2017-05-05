Состоявшееся на прошлой неделе заседание Совета непарламентских партий при Председателе Государственного Совета Удмуртской Республики стало последним в этом созыве республиканского парламента. Председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Государственного Совета Энвиль Касимов рассказал о деятельности Госсовета в прошлом году, а первый вице-спикер Светлана Кривилева о плане законотворческой деятельности в году нынешнем.
По нормативу или по факту?
Самым острым вопросом стало обсуждение проблем ЖКХ, в частности, вопроса, поднятого региональным отделением партии «Коммунисты России», касающегося введенного с 1 января 2017 года метода оплаты за потребленные ресурсы на общедомовые нужды только по нормативам, а не по показаниям приборов учета.
По словам руководителя регионального отделения партии «Коммунисты России» Юрия Мишкина, представлявшего проблему к рассмотрению, введенная норма входит в противоречие как со многими нормами федерального жилищного законодательства, так и со здравым смыслом. Тем более что после принятия закона Минстрой России неоднократно рассылал разъясняющие письма.
В них, в частности, говорится, что регионы, не установившие своими нормативно-правовыми актами нормативы потребления ресурсов на общедомовые нужды, пока должны рассчитывать их как разницу между показаниями общедомовых и суммой показаний поквартирных приборов учета.
— На самом деле предложенный вопрос очень актуален, - поддержал Юрия Мишкина председатель постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Госсовета Александр Мурашов, - в ноябре 2009 года был принят Закон «Об энергосбережении и повышению энергетической эффективности», во исполнение которого проводись различные мероприятия по энергосбережению: устанавливались индивидуальные, общедомовые приборы учета, энергосберегающие лампы и светильники, пластиковые окна, проводилось утепление контура зданий. А теперь непонятно, для чего все это делалось. Теперь ОДН - не коммунальная, а жилищная услуга.
Однако, как отметил депутат, размер расходов граждан на оплату коммунальных ресурсов при выполнении минимального перечня работ и услуг определяется исходя из нормативов потребления, утвержденных органами государственной власти субъекта РФ в порядке, установленном Правительством России, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов федерации. Начало действия нормативов устанавливается органами госвласти региона, утвердившего такие нормативы, не позднее 1 июня 2017 года.
Как сообщил депутат, 2 марта 2017 года в Госдуму России был внесен законопроект, направленный на решение проблем, возникающих в связи вступившими в силу изменениями в законодательстве. В первом чтении законопроект был рассмотрен 14 апреля и 30 дней дано на поправки.
— Наша комиссия совместно с моим коллегой депутатом Владимиром Паршиным подготовили ряд поправок, - уточнил Александр Степанович.
— В регионах, где достаточно высокая доля домов оснащена общими узлами учета, данная норма вызвала негатив, потому что мы все платим по факту, - говорит руководитель Государственной жилищной инспекции по Удмуртской Республики Марат Исмагилов. – В Удмуртии эта доля составляет 80 процентов, а в Ижевске домов с коллективными приборами учета 95 процентов.
По мнению Марата Равилевича, сейчас актуально введение нормы, согласно которой, если в доме стоит общедомовой счетчик, расчет производится по умолчанию именно по его показаниям. Сверка потребления должна производиться по итогам года.
Обсуждение проблем механизмов оплаты ресурсов на общедомовые нужды на заседании совета непарламентских партий то и дело переходило на другие проблемы жилищно-коммунального хозяйства. В частности, «единой платежки», которую сейчас в пилотном режиме выставляет компания «ЭнергосбыТ плюс». Претензии у собравшихся были и к методике расчетов, и к очередям в офисах компании, которые выстаивают люди, чтобы попасть к специалисту и разобраться с ошибками.
Поэтому Председатель Госсовета Владимир Невоструев предложил расширить формат подобных встреч проведением открытых заседаний постоянных комиссий Госсовета и круглых столов.
— Я думаю, что эту работу надо продолжать, надо общаться и рассматривать те вопросы, которые ставят непарламентские партии, - отметил спикер парламента. - К ЖКХ сегодня много вопросов, поэтому нужно держать руку на пульсе. Надо почаще проводить круглые столы, приглашать людей, которые неравнодушны к этом вопросу, и совместно обсуждать.
Единая платежка
Темы, поднятые на Совете непарламентских партий, через день стали предметом обсуждения на круглом столе, организованном постоянной комиссией Госсовета по экономической политике, промышленности и инвестициям. В обсуждении приняли участие депутаты Госсовета, члены комиссии, представители непарламентских партий, Общественной палаты Удмуртии, управляющих компаний, общественности, а также министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин, руководитель Государственной жилищной инспекции по Удмуртской Республике Марат Исмагилов и директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин.
Мнение
Законодательная инициатива по ОДН
Депутат Госсовета и один из авторов поправок к принятому в апреле федеральному законопроекту Владимир Паршин заявил, что подготовленные депутатами Госсовета Удмуртии поправки расставляют приоритеты при начислении платы за коммунальные ресурсы ОДН.
В случае наличия в многоквартирном доме общедомовых приборов учета ежемесячное начисление производится по нормативам в течение календарного года с перерасчетом, исходя из фактического потребления, но не выше суммы, рассчитанной по нормативам за календарный год. Кроме этого, в качестве дополнительного способа предложено производить ежемесячное начисление по фактическому потреблению коммунальных ресурсов по счетчикам каждый месяц без ограничения нормативами. Этот способ устанавливается по решению общего собрания собственников. В домах, где нет возможности установки общедомового прибора учета, расчет производится по нормативам. Также депутат отметил, что в целях стимулирования установки приборов учета ежемесячное начисление предложено производить по нормативам с повышающими коэффициентами в случае отсутствия общедомового прибора учета, но наличия технической возможности его применения.
— Мы уже выносим на сессию поправки Госсовета в виде законодательной инициативы, - сообщил Владимир Паршин, - в рамках этого года должны проводиться сверки с нормативом. И если расходы по коллективным приборам учета выше норматива, то берется норматив. Предлагаем вводить эти нормы с 1 января 2017 года. Надеемся, на ближайшей сессии Госдумы эти инициативы будут приняты.
Если с начислением оплаты за ОДН стало более или менее понятно – нужно ждать принятия Госдумой поправок, то с единой платежкой предстояло еще разобраться.
Вопросы корректировки ошибок в единых платежных документах ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» вызвали большой ажиотаж среди населения. Как рассказал директор Удмуртского филиала Денис Детинкин, в ходе загрузки данных, полученных от управляющих компаний и Ижевского водоканала, возникли ошибки, большая часть которых связана с показаниями приборов учета, их количеством, площадями квартир. Он отметил, что на данный момент продолжается работа с управляющими компаниями по исправлению неточностей.
— В рамках региональной концепции происходит упорядочение расчетов через единый платежный документ, - высказал свое мнение Марат Исмагилов, - в нашем регионе в пилотном режиме этой работой занималось ОАО «ЭнергосбыТ плюс». Технически компания оказалась не готова к запуску этого проекта на территории Ижевска. За нарушения, которые допустила компания, исполнители услуг понесут административную ответственность. Причем для управляющих компаний она будет максимально жесткой. Мы сейчас разбираемся по каждой платежке и направляем материалы в Роспотребнадзор. Если будет установлена вина «Энергосбыта», это будет квалифицироваться как обмана потребителей.
На вопрос Александра Мурашова, почему пилотный проект взял на себя «ЭнергосбыТ плюс», а не был объявлен конкурс, ответил и.о. министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики Иван Маринин. По его словам, выбор был сделан на основании положений концессионного соглашения с УКС.
Иван Васильевич добавил, что есть законопроект, согласно которому в регионах может быть создан единый расчетно-кассовый центр.
И если закон будет принят, республика переведет управляющие компании и ТСЖ на обслуживание в государственный РКЦ.
— Это будет жесткая, но крайняя мера, - подчеркнул Иван Маринин, - потому что за государственным расчетным центром есть возможность контроля. А сейчас нет выбора.
Совет непарламентских партий – нововведение пятого созыва
Инициатива о создании при спикере республиканского парламента такого совещательного органа, где представители политических партий, не прошедшие в Госсовет, могли бы обозначить свои позиции, высказать предложения по актуальным вопросам законотворчества и развития республики, стала одним из значимых нововведений пятого созыва.
У членов Совета есть право участвовать в сессии парламента республики по одному из рассматриваемых депутатами вопросов. Также непарламентским партиям предоставляется возможность участвовать в работе профильных депутатских комиссий.
Совет собирается два раза в год, члены непарламентских партий получают развернутую информацию о работе Государственного Совета, основных направлениях, принятых и готовящихся к рассмотрению законах. По итогам заседаний Совета ряд вопросов обсудили и на заседаниях профильных постоянных комиссий, открытых совещаниях и круглых столах. За 8 встреч, проведенных в пятом созыве, рассмотрено 37 вопросов, обсуждались такие темы, как дорожное строительство, бюджетная политика и формирование республиканского бюджета, участие политических партий в выборах и референдумах, развитие высшего образования, проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и другие.
Фото: Олег ЛАРИН
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