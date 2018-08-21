Главу Ижевска не выбрали **Столица Удмуртии на неопределенный срок снова осталась без главы. Сегодня депутаты Городской думы...

Двое в финале. Определены претенденты на пост главы Ижевска **По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ижевска стали извес...

ОФИЦИАЛЬНО **9 сентября 2018 года в Единый день голосования в Удмуртской Республике будут проводиться дополнител...