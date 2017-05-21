Не первый год деревня Смолино Сарапульского района живет, как на передовой. Нешуточные «бои» за земли, что находятся рядом, развернулись между ее жителями и теми, кто хочет разместить на них полигон ТБО.
Люди категорически против того, чтобы возле их домов расположилась большая свалка. Они считают, что из-за полигона пострадает экология, ведь, судя по проектам, объект будет находиться почти на 50 метров выше уровня Камы, а это, естественно, приведет к тому, что нечистоты будут стекать в местный пруд и реку Каму. Кроме того, водозабор Сарапула находится ниже места впадения реки Яромаска, в которую также может попадать грязная вода.
По-другому считает инвестор - ижевская компания ООО «Венда», которая как раз и намерена строить полигон. Беспокоиться по поводу загрязнения природы не стоит, говорят представители «Венды», их объект не нанесет ни малейшего ущерба экологии. К тому же у компании якобы есть положительные заключения экспертов, дающих право на строительство.
Лакомый кусочек для инвестора
Никто не спорит с тем, что давно пришло время строить современные полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Те свалки, которыми использовались десятилетиями, давно исчерпали свой ресурс. Другой вопрос, как принимаются решения о строительстве и выбираются места под эти объекты? Не секрет, что зачастую в пользу инвестора, в непосредственной близости от деревень, сел и городов. История со Смолино – наглядный тому пример. Ведь здесь развитая инфраструктура, есть линии ЛЭП и магистральный водопровод, идущий к теплицам цветочной компании. Поэтому можно не строить дороги и не проводить коммуникации.
Нередко бывает так, что представители муниципальных властей любыми способами, порой даже незаконными, пытаясь удержать «доброго дядю-инвестора», выделяют под полигоны земли, расположенные рядом с населенными пунктами. Увы, мало кто в этих случаях думает о простых горожанах и селянах. Их мнения просто не спрашивают.
Да, возможно, нужно идти навстречу инвесторам, тем более в жестких условиях дефицита бюджетных средств, но не ценой же интересов жителей. Тем более в последующем эти компании с лихвой окупят понесенные при строительстве затраты. Но местные чиновники, у которых голова раскалывается от дум, откуда найти деньги, неумолимы:
– Нельзя чтобы инвестор сбежал, а то кто же тогда построит полигон при таком дефиците бюджета?
Есть среди них и такие, кто, делая вид, что заботится о родном муниципалитете, думает лишь о личном кармане.
На чьей стороне правда?
Жителей Смолино никто не спрашивал, что они думают по поводу полигона возле родной деревни. В поисках правды они написали уже не один десяток писем с подписями в разные инстанции. Вот неполный их перечень: Президенту России Владимиру Путину, в администрацию Президента РФ, в Правительство России, генпрокурору Юрию Чайке, в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, министру природных ресурсов и экологии России, в природоохранную прокуратуру.
Экземпляр письма попал и в редакцию газеты «Удмуртская правда». Его нам прислал сарапульчанин Андрей Степанов (фамилия изменена. - Прим. ред.). Практически с первых дней принятия решения о строительстве полигона молодой человек пытается найти справедливость, ведет переписку с ведомствами и министерствами, собирает документы.
Судя по письму, присланному Андреем Степановым, жители Смолино не верят ни чиновникам администрации района, ни служащим республиканских ведомств. Они просят дать юридическую оценку их действиям.
Мысль о том, что людей обманывают, неоднократно звучала и во время проведенных в марте этого года слушаний. Протокол и запись с этого собрания Андрей Степанов также предоставил нашей редакции.
На слушаниях жители Смолино говорили, что обман начался задолго до сегодняшних событий. 25 ноября 2013 года глава Сарапульского района Игорь Асабин в газете «Красное Прикамье» от 3 декабря сказал, что полигона не будет.
– Если какие-либо проекты по строительству полигона ТБО появятся, население об этом будет извещено, соответственно, этот вопрос будет обсуждаться с общественностью в рамках существующих законов, - звучали слова главы со страниц газеты «Красное Прикамье» от 3 декабря 2013 года.
Позже люди узнали, что собрание, где обсуждался предварительный отчет ООО «Венда», прошло еще в октябре 2013 года.
– На этом собрании мы не были. Кому верить? – недоумевают люди. – Прошло оно, оказывается, в Дулесово, что в 12 километрах от Смолино. Автобусы между ними не ходят. Учитывая, что в нашей деревне живут почти одни старики, попасть на это собрание большинство не смогли. Решение принималось без нас.
Кто есть кто
Немало вопросов и к «Венде», а точнее, к ее сотрудникам. Андрей Степанов рассказал, что в июне 2016 года в Минприроды было написано очередное обращение по поводу планируемого строительства полигона. Ответ пришел за подписью замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александра Кокорина, но исполнителем, то есть лицом, рассматривавшим обращение, был Сергей Пермяков. Любопытно, что на слушаниях, прошедших 31 марта 2017 года, ООО «Венда» представлял Сергей Павлович Пермяков, то есть тот самый Пермяков, который рассмотрел обращение, адресованное Минприроды.
– Получается, что сотрудник «Венды» представляет интересы частной фирмы в Минприроды? Тогда вполне понятно, почему торги выиграла именно эта организация, - рассуждает Андрей. – Понятно, почему организация получила разрешение без проведения экспертизы документов, не выезжая на место будущего полигона, не проводя бурения до глубины залегания грунтовых вод и без экспертизы розы ветров. (О том, что экспертизы проводились в кабинете, признался на слушаниях сам Сергей Пермяков. – Прим. ред.)
Учредитель ООО «Венда» Вячеслав Катаев также связан с Минприроды. На скриншоте его личной страницы ВКонтакте, которую предоставил Андрей, в графе «Место работы» указано Управление Министерства природных ресурсов. (Сейчас данной информации там нет, но она всегда доступна в архивной копии. – Прим. ред.)
Вот и думай теперь, кому выгодно строительство полигона и кто стоит за принятием решений?
– Вызывает большой вопрос, сможет ли компания с капиталом в 10 тысяч рублей (это данные официального сайта ФНС ЕГРЮЛ) построить все правильно, с использованием безопасных технологий и специальных пленок? Если учесть, что участок размещения твердых бытовых и промышленных отходов, согласно предварительному отчету «ТБО Венда», будет занимать площадь в 44 800 000 квадратных метров. А если умножить эту цифру на 5, то есть глубину котлована, то получится 224 000 000 кубических метров! А теперь представьте, сколько будет зарабатывать организация!
Нет полигону!
В деревне Смолино живет дружная многодетная семья Давыдовых, в которой 17 приемных детей. Несколько лет назад Давыдовы переехали сюда из Сарапула, начали строить дом. Как говорит глава семейства Сергей Николаевич, расстояние от будущего полигона до строящегося дома сегодня примерно 850 метров. Но оно может сократиться до 200-300. Не думали Сергей и Людмила Давыдовы, что придется им и их детям жить возле свалки.
Жители Смолино считают, что проектировщики полигона нарушили санитарно-эпидемиологические правила, правила землепользования и застройки, не выдержали границы санитарно-защитной зоны.
Людей беспокоит то, что на данном участке, прикрываясь законами, могут устроить «временную мусорку». Учитывая, что свалка будет находиться в поле, где сильные ветры, весь мусор - полиэтилен и прочие изделия из полимера - будут лететь в сторону микрорайона Сарапула и Смолино.
Вызывает опасения и ответ Минприроды УР по поводу люминесцентных ламп. Специалисты ведомства утверждают, что лампы будут изыматься из общего мусора и храниться в специальном помещении, а позже будут передаваться специализированной организации.
– В каждом мусоровозе есть пресс, который сдавливает мусор, чтобы больше загрузить. Разве стеклянные лампы выдержат давление пресса? Очевидно, что нет. Если ртутная лампа разбилась, то разлив нужно обязательно обеззараживать. Будет ли это проводить «Венда»?
Все свои претензии представителю ООО «Венда» Пермякову жители Смолино высказали 31 марта этого года во время слушаний. Они практически единогласно проголосовали против строительства полигона.
Наталья Мутатдымова, жительница Смолино:
– По закону полигон должен находиться на равнине либо в логу. А полигон у Смолино расположится на возвышенности, перепад высот здесь составляет около 50 метров. Это недопустимо! У нас здесь протекает речка Яромаска, которая впадает в Каму. Все нечистоты будут попадать в эти водоемы.
Наша деревня - экологически чистая. Она славится буровой скважиной, где чистейшая вода. А еще мы выращиваем вкуснейшие огурцы, которые покупают кафе, рестораны, продают на рынке. А теперь представьте, если наши водоемы загрязнятся, чем мы будем поливать овощи?
К счастью жителей Смолино, строительство полигона пока отложили. В дело вмешалась природоохранная прокуратура республики. 1 июня состоится заседание суда, где будет рассмотрен вопрос об устранении допущенных нарушений. Жители Смолино надеются, что на этот раз их мнение примут во внимание.
Есть мнение
Евгений Сомов, эксперт регионального отделения ОНФ в Удмуртии:
– Очень часто на публичных слушаниях люди высказываются против строительства полигонов возле населенных пунктов. Это вполне понятно, никто не хочет иметь рядом с домом свалку.
Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в курсе, что в Смолино прошли публичные слушания, знаем, как проголосовали жители. Держим ситуацию на контроле. Если не будет учитываться мнение граждан и полигон будет строиться без совещаний и повторных публичных слушаний, тогда нам придется вмешаться в это дело.
Народный фронт считает, что при принятии решений о строительстве полигонов нужно обязательно учитывать мнение граждан. Надо искать возможности для размещения полигонов подальше от городов и деревень. Понятно, что инвесторам удобнее работать там, где есть дороги и инфраструктура. Но мнение и интересы простых людей все же должны быть во главе.
Я не раз сравнивал то, как у нас выделяют участки многодетным семьям для строительства жилья и земли под полигоны. И в первом, и во втором случае думают о ком угодно, только не о людях. Семьи, у которых едва хватает денег на возведение жилья, получают земли без инфраструктуры и дорог. А инвесторам, которые будут зарабатывать на полигонах немалые деньги, дают участки со всеми удобствами. Это недопустимо.
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Люди - пустое место?
Ситуации, подобные той, что сложилась сегодня в Смолино, не миновали и некоторые другие районы Удмуртии. Жители Глазова и деревни Двигатель, что в Воткинском районе, также возмущены тем, что вблизи их населенных пунктов развернулось строительство полигонов. Ольга Васильева (фамилия изменена. - Прим. ред.) из деревни Двигатель написала в «Удмуртскую правду» письмо с просьбой помочь в решении проблемы. Ольга Ивановна рассказала, как два года назад инициативная группа жителей Двигателя была на приеме в Минприроды. Там обещали, что полигон разместят в другом месте. Но в январе 2017 года из местных новостей люди вдруг узнают, что его все-таки построят рядом с их деревней.
На фото: На месте будущего полигона инвестор начал вырубать деревья (Фото предоставлено Андреем СТЕПАНОВЫМ).
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