Сегодня в Резиденции Главы Удмуртии обсудили ситуацию по строительству полигона твёрдых коммунальных отходов в Глазовском районе. Совещание состоялось под председательством временно исполняющего обязанности Главы Удмуртии Александра Бречалова.
Напомним, без малого месяц назад руководитель республики с рабочим визитом посетил город Глазов. Тема строительства полигона ТКО в Глазовском районе стала одной из главных во время его встреч с руководством и общественностью «северной столицы». Отметим, что речь идёт о полигоне по захоронению твёрдых бытовых отходов, который начали строить неподалеку от Сянинского водозабора, который, по словам местных активистов, питает чистой водой большую часть Глазова, и может нанести значительный вред окружающей среде. Под обращением о прекращении строительства полигона ТКО в Глазовском районе возле деревни Карасево подписалось более 12 тысяч жителей Глазова и Глазовского района.
На момент визита врио Главы республики в Глазов все строительные работы на объекте были приостановлены. Александр Бречалов заверил глазовчан, что власти республики будут вникать в ситуацию. По всем эпизодам, которые от граждан поступают, будут проводиться соответствующие расследования, так как любая тема с мусором, с переработкой, с полигонами, вызывает негативный резонанс.
«Понятно, что это большой бизнес и очень выгодный. Есть постановление президента России – надо двигаться не к полигонам, а к переработке мусора. Но, тем не менее, я разберусь», - резюмировал по итогам визита Александр Бречалов и дал соответствующие поручения профильным министерствам.
В совещании приняли участие и.о. Председателя Правительства УР Виктор Савельев, и.о. заместителя Председателя Правительства УР Рафис Касимов, и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Александр Нестеров, глава города Глазова Олег Бекмеметьев, глава муниципального образования «Глазовский район» Вячеслав Сабреков и депутат Государственного Совета УР Владимир Чепкасов. Они доложили врио Главы Удмуртии о текущей ситуации по строительству полигона ТКО в муниципальном образовании «Кожильское» Глазовского района.
Как было отмечено, на сегодняшний день региональными, городскими и районными властями принято принципиальное решение отказаться от данного проекта, так как согласно действующему законодательству до 1 января 2019 года все полигоны, занесённые в госреестр объектов размещения отходов, должны быть закрыты для рекультивации. В территориальной схеме по обращению с отходами предусмотрено строительство двух мусоросортировочных комплексов для Ижевского и Глазовского кустов, мощностью 250 тыс. и 100 тыс. тонн в год соответственно. Поэтому как компромиссный вариант рассматривается возможность строительства мусоросортировочного комплекса в районе действующего полигона на Юкаменском тракте. Размещение данного комплекса, а также складирование отходов города и района на существующем полигоне, по мнению местных властей наиболее рационально с точки зрения логистики и экологии.
Сегодня Администрацией Глазовского района решается вопрос о выделении дополнительного земельного участка для размещения мусоросортировочного комплекса.
«Думаю, что мы сегодня принимаем правильное решение, поддержав граждан, прислушавшись к мнению 12 тысяч жителей города и района. У нас позиция единая – строительство полигона твёрдых коммунальных отходов там нельзя допустить. Тему по строительству данного полигона мы сегодня закрываем, однако тема по ликвидации свалок вблизи населённых пунктов остаётся. Чтобы люди не ставили под сомнение законность строительства будущего мусоросортировочного комплекса, власти района должны тщательно проработать этот вопрос с потенциальным инвестором, провести публичное слушание по размещению объекта, а также должна быть проведена государственная экологическая экспертиза», - подчеркнул врио Главы Удмуртии Александр Бречалов.
Пресс-служба Главы и Правительства УР
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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