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Полевые кухни МЧС развернут в канун Рождества в Глазове и Ижевске

6 января
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Wr 720.sh 18 Полевые кухни МЧС развернут в канун Рождества в Глазове и Ижевске

В местах массовых гуляний в канун Рождества в Ижевске и Глазове будут работать полевые кухни. Любой желающий сможет испробовать вкусную кашу и выпить горячий чай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.

В Ижевске полевая кухня будет развернута у Собора Александра Невского 6 января с 17:30 часов.

Еще одна полевая кухня будет работать на окраине Глазова в деревне Сыга, около церкви Георгия Победоносца с 15:00 часов.

Фото: bel.kp.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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