В местах массовых гуляний в канун Рождества в Ижевске и Глазове будут работать полевые кухни. Любой желающий сможет испробовать вкусную кашу и выпить горячий чай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по УР.
В Ижевске полевая кухня будет развернута у Собора Александра Невского 6 января с 17:30 часов.
Еще одна полевая кухня будет работать на окраине Глазова в деревне Сыга, около церкви Георгия Победоносца с 15:00 часов.
Фото: bel.kp.ru
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