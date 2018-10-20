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Покупатель вернул галстук…

19 октября
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Эксперты оценили, насколько хорошо будущие работники торговли знают законодательство, умеют ли представить свой товар.

0hujf6gfz6w Покупатель вернул галстук…

Во время Второго чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» прошли соревнования по 16 компетенциям. Одна из них – торговля. О том, как состязались будущие товароведы и продавцы, контролёры–кассиры, нам рассказали главный эксперт Рузия КИРЬЯНОВА и преподаватель Ижевского торгово–экономического техникума Алёна КУЗЬМИНА:

– В соревновании по компетенции «Торговля» участвовали 6 человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. По одному – из Сарапульского индустриального техникума и Глазовского аграрно–промышленного техникума, двое – из Ижевского техникума индустрии питания и столько же – из Ижевского торгово–экономического техникума.

В первый день конкурсантам предложили принять управленческое решение в такой ситуации. Покупатель приобрёл в магазине галстук. Дома он обнаружил, что галстук не подходит к костюму по цвету. Вернулся в магазин и сказал об этом продавцу. «Надо было раньше думать, какой галстук покупать», – грубо ответил продавец. Кстати, когда покупатель перед приобретением галстука хотел обратиться к продавцу за консультацией, тот не нашёл для этого времени.

Как бы поступили участники конкурса? Оказалось, что все они хорошо знают законодательство, а если что–то надо было уточнить, то обращались к услугам электронной системы «Консультант плюс».

Все конкурсанты ответили правильно: продавец должен был или вернуть покупателю деньги, или обменять галстук на другой товар. Участники соревнования сослались на конкретные статьи Закона «О защите прав потребителей». При этом они отметили: продавец должен был принести извинения. Да, об извинении в законе не говорится, но это – этическая норма торговой фирмы.

Среди экспертов были работодатели – директор ООО «Торгтрейд» Андрей Мамаев, директор ООО «Абсолют» Эльмира Габдулхаева и индивидуальный предприниматель Оксана Шардина. Их, например, интересовало, как конфликтная ситуация будет рассмотрена с точки зрения работодателя. И тут некоторые конкурсанты совершили ошибку: предложили меры наказания продавца даже более жёсткие, чем положено по законодательству. Все участники соревнования знали, что продавца, поступившего непрофессионально, ждёт дисциплинарное взыскание, штраф.

– А если правильных ответов – несколько? Как вы определите победителя?

– Обращаем внимание на то, встречаются ли в ответах орфографические и стилистические ошибки, – сказала Рузия Рафиковна.

Если в первый день соревнования эксперты оценивали знание нормативно–правовых актов, то второй день был для конкурсантов гораздо сложнее: потребовались и коммерческие расчёты, и творческий подход к делу. Участникам соревнования необходимо было рассчитать установочную площадь торгового зала, а также презентовать товар будущему дилеру.

По итогам двух этапов дипломантом 1–й степени и обладательницей медали за первое место стала Виктория Вахрушева, студентка второго курса Ижевского торгово–экономического техникума (специальность – «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»).

Второе место принадлежит Ивану Мерзлякову, студенту Сарапульского индустриального техникума. На третьем месте – Евгений Ловкин, студент Ижевского техникума индустрии питания.

Виктория Вахрушева уже начала готовиться к IV Национальному чемпионату «Абилимпикс», который пройдёт в Москве с 20 по 23 ноября.

Работодатели ещё до начала конкурса познакомились с конкурсантами, оставили визитки, с каждым из участников побеседовали. Предложения о трудоустройстве поступили из Балезинского и Завьяловского центров занятости. Ребят ждут в сети магазинов «Магнит», «Пятёрочка». Работодатели готовы принять на работу участников конкурса, но им самим нужно ещё немного подрасти, получить дипломы, и тогда – в добрый путь!

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Автор статьи

Галина АРСЕНЬЕВА Все материалы этого автора

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