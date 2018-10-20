Во время Второго чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» прошли соревнования по 16 компетенциям. Одна из них – торговля. О том, как состязались будущие товароведы и продавцы, контролёры–кассиры, нам рассказали главный эксперт Рузия КИРЬЯНОВА и преподаватель Ижевского торгово–экономического техникума Алёна КУЗЬМИНА:
– В соревновании по компетенции «Торговля» участвовали 6 человек с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. По одному – из Сарапульского индустриального техникума и Глазовского аграрно–промышленного техникума, двое – из Ижевского техникума индустрии питания и столько же – из Ижевского торгово–экономического техникума.
В первый день конкурсантам предложили принять управленческое решение в такой ситуации. Покупатель приобрёл в магазине галстук. Дома он обнаружил, что галстук не подходит к костюму по цвету. Вернулся в магазин и сказал об этом продавцу. «Надо было раньше думать, какой галстук покупать», – грубо ответил продавец. Кстати, когда покупатель перед приобретением галстука хотел обратиться к продавцу за консультацией, тот не нашёл для этого времени.
Как бы поступили участники конкурса? Оказалось, что все они хорошо знают законодательство, а если что–то надо было уточнить, то обращались к услугам электронной системы «Консультант плюс».
Все конкурсанты ответили правильно: продавец должен был или вернуть покупателю деньги, или обменять галстук на другой товар. Участники соревнования сослались на конкретные статьи Закона «О защите прав потребителей». При этом они отметили: продавец должен был принести извинения. Да, об извинении в законе не говорится, но это – этическая норма торговой фирмы.
Среди экспертов были работодатели – директор ООО «Торгтрейд» Андрей Мамаев, директор ООО «Абсолют» Эльмира Габдулхаева и индивидуальный предприниматель Оксана Шардина. Их, например, интересовало, как конфликтная ситуация будет рассмотрена с точки зрения работодателя. И тут некоторые конкурсанты совершили ошибку: предложили меры наказания продавца даже более жёсткие, чем положено по законодательству. Все участники соревнования знали, что продавца, поступившего непрофессионально, ждёт дисциплинарное взыскание, штраф.
– А если правильных ответов – несколько? Как вы определите победителя?
– Обращаем внимание на то, встречаются ли в ответах орфографические и стилистические ошибки, – сказала Рузия Рафиковна.
Если в первый день соревнования эксперты оценивали знание нормативно–правовых актов, то второй день был для конкурсантов гораздо сложнее: потребовались и коммерческие расчёты, и творческий подход к делу. Участникам соревнования необходимо было рассчитать установочную площадь торгового зала, а также презентовать товар будущему дилеру.
По итогам двух этапов дипломантом 1–й степени и обладательницей медали за первое место стала Виктория Вахрушева, студентка второго курса Ижевского торгово–экономического техникума (специальность – «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»).
Второе место принадлежит Ивану Мерзлякову, студенту Сарапульского индустриального техникума. На третьем месте – Евгений Ловкин, студент Ижевского техникума индустрии питания.
Виктория Вахрушева уже начала готовиться к IV Национальному чемпионату «Абилимпикс», который пройдёт в Москве с 20 по 23 ноября.
Работодатели ещё до начала конкурса познакомились с конкурсантами, оставили визитки, с каждым из участников побеседовали. Предложения о трудоустройстве поступили из Балезинского и Завьяловского центров занятости. Ребят ждут в сети магазинов «Магнит», «Пятёрочка». Работодатели готовы принять на работу участников конкурса, но им самим нужно ещё немного подрасти, получить дипломы, и тогда – в добрый путь!
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