Такую задачу поставил Глава региона перед профильными министерствами и ведомствами....

В УдГУ при поддержке Банка МСП прошёл конкурс студенческих бизнес-планов ...

Абитуриенты могут подать документы в 5 вузов на 3 специальности в каждом....