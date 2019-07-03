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Покоряя вершины знаний

2 июля
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В резиденции Главы Удмуртии состоялся торжественный приём выпускников школ.

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В Удмуртии прошла череда выпускных уже бывших старшеклассников. Почти 7 тысяч учеников попрощались со своими школьными партами. Перед тем, как отправиться покорять будущие альма-матер, выпускники, получившие медали «За особые успехи в учении», побывали на торжественном приёме Главы Удмуртии Александра Бречалова.

Из вуза в республику

Прошедший учебный год для выпускников республики стал завершающим звеном 11-летнего образования. 512 человек поставили точку на этом этапе с медалями, а 51 ученику удалось показать стобалльный результат по ЕГЭ (в 2017/2018 учебном году их было 43).

Также по итогам участия во Всероссийской олимпиаде 9 учеников стали победителями, 52 призёрами, а Артемий Пигиданов из ижевского лицея № 14 вошёл в состав сборной команды Российской Федерации для участия в Международной олимпиаде по биологии.

На встрече с Главой Удмуртии ребята отметили, что большинство из них будут поступать в вузы республики. В прошлом году 232 выпускника, получившие медаль «За особые успехи в учении», призёры олимпиад и 100-балльники остались учиться в вузах Удмуртии.

– Не принципиально, какой вуз выбирает наш выпускник (говоря не только о российских вузах, но и международных). Главное, чтобы мы создали условия для возвращения в регион на работу, – обозначил задачу республики Александр Бречалов. – Здесь у нас не всё так благополучно, как хотелось бы, но наши ведущие предприятия, оборонная промышленность, сельхозпредприятия делают серьёзные успехи.

Сегодняшние выпускники – завтрашние специалисты. И, как отметил руководитель региона, уже сейчас важно выстраивать плотную работу с командой Удмуртии.

– Вы поступите в вузы. Я очень жду обратную связь – начиная от условий в общежитии, заканчивая учебным процессом. И ждём предложений о том, как бы вы хотели проводить своё время кроме учёбы. У нас есть свои идеи, но будут ли они востребованы и нужны – зависит от вас. Целиком полагаюсь на вас, – сказал Александр Бречалов.

Выпускники получили благодарность Главы Удмуртской Республики за ответственное отношение к учению, целеустремлённость, стремление к самосовершенствованию, а в дополнение – билеты на лучшие постановки фестиваля театрального искусства «Золотая маска», который пройдёт в Ижевске в ноябре.

Цель – испытания – успех

Эти три слова ёмко отражают путь к личной победе каждого выпускника, получившего высший балл ЕГЭ. Позади бессонные ночи, тестирования, заучивания формул… О секретах подготовки и любимых предметах, определяющих будущую профессию, рассказали сами выпускники.

Виктория Никифорова – будущий дипломат. На получение этой профессии она была нацелена уже давно, и 100 балов по истории – не случайный результат. Ещё с 5-го класса, когда Виктория начала изучать этот предмет в Кизнерской средней школе № 1, она ощутила тягу к знаниям в области истории.

– Мне всегда легко давался этот предмет: не приходилось ничего заучивать. Удивлялась тому, что у меня такая феноменальная память, и решила углубиться в историю. Я люблю находить дополнительную информацию, не ограничиваясь школьными учебниками, – рассказала Виктория.

На её столе всегда можно найти мемуары известных личностей в истории, а в закладках браузера – страницы с важными датами исторических событий. Как призналась выпускница, любимая часть – имперский период.

– Мне кажется, это более взвешенный период в истории России. Мне нравится политика Александра I, Николая I, Александра II, в частности, их отношение к крестьянам и внешняя политика. В их руководстве можно было видеть чёткие действия на благо России, – поделилась своим мнением Виктория.

Свои успехи в этом предмете она демонстрировала и раньше – становилась победителем олимпиады по истории на школьном уровне и региональном этапе. Сейчас школьная программа требовала знаний по истории России, но в планах изучение и всемирной истории. Ближайшая цель выпускницы – поступить на факультет международных отношений.

Ещё одна отличившаяся выпускница – Наталья Фомина, окончившая Бабинскую среднюю школу. Она также интересуется историей и обществознанием и планирует в будущем преподавать эти предметы в школе. Наибольшее количество баллов ей удалось получить за экзамен по русскому языку. И в этом – немалая заслуга учителя.

– Я была очень удивлена, узнав о своих баллах. Я готовилась, но за день до экзамена решила уже не открывать учебники. Конечно же, такой результат стал возможным благодаря учителю русского языка – Татьяне Леонидовне Новокрещеновой. Она очень требовательная, иногда строгая, но всегда справедливая, – говорит Наталья.

Золотая медаль за отличную учёбу – далеко не единственная награда выпускницы. В школе она умело сочетала учёбу со спортом, творчеством и волонтёрством. Наталья входит в сборную района по волейболу и русской лапте, выступает в составе художественного ансамбля на фестивалях и конкурсах и является членом волонтёрского отряда.

– Почему я решила стать учителем? Мне нравится работать с детьми. Несколько лет назад я работала вожатой в детском лагере отдыха и после этого начала задумываться над выбором профессии, – рассказала Наталья.

А вот полученные 100 баллов по литературе Анны Главатских – уникальный случай для Якшур-Бодьинской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей за всё её существование. До этого года её ученикам не удавалось набрать высший балл по ЕГЭ. Как отметил директор школы Игорь Блинов, успех Анны – это, прежде всего, результат её самостоятельной плодотворной работы, вклад учителя и поддержка семьи.

– Интересно изучать историю литературы в целом. Я очень люблю читать. И, кроме того, интересно соотносить литературные произведения с исторической эпохой. Когда читаешь произведения разных авторов, написанных в один период, получаешь более полное представление о том времени, – рассказывает Анна.

Она собирается поступать в Глазовский педагогический институт им. В.Г. Короленко и стать учителем русского языка и литературы. Учитель должен уметь заинтересовать и расположить к себе детей – это главное в профессии, по словам Анны. Наверное, во многом благодаря тому, что такой пример есть и в её жизни. Учитель по русскому языку и литературе Валентина Кондратьева стала её лучшим путеводителем в мир литературы.

Лидеры изменений

На встрече с выпускниками Александр Бречалов отметил, что без их мнения, видения и инициатив нельзя в полной мере обеспечить благоприятный климат в республике.

– Я доступен в режиме 24 на 7, преимущественно в онлайн формате, поэтому если есть какие-то инициативы, замечания, критика – не стесняйтесь, пишите. У вас своя точка зрения, и она нам очень важна, – сказал Глава региона.

Он также напомнил о проектах, которые были реализованы в Удмуртии благодаря инициативе учащихся. Предложений школьников и студентов, трансформировавшихся в решённые вопросы, много.

– Глазов у нас в этом списке очень яркая мотивационная площадка. Когда мы встретились с Валентином Наговициным, он начал с жёсткой конструктивной критики. В двух словах это звучало так: «вы нас не понимаете, не слышите и не хотите нам помогать». Потом я его выслушал подробно и понял, что мы действительно не слышим. Оказалось, молодые люди хотели обустроить общественные пространства своего города. Валентин был инициатором и остаётся по-прежнему главным модератором этого проекта. Так появился «Горсад» – пространство, которым можно гордиться не только в Удмуртии, но и в стране. Это один из лучших проектов программы «Формирование комфортной городской среды». Благодаря студенту мы вложили большие деньги – совокупно почти 50 млн рублей. И сейчас у жителей Глазова есть уникальная общественная территория, – рассказал Александр Бречалов.

Глава Удмуртии также отметил ещё одну площадку, организовать которую сподвигло сообщество молодых людей, – скейт-парк в Ижевске. Это стало точкой притяжения всей молодёжи. И к тому же Ижевск стал первым российским городом, который может проводить этапы Кубка мира федерального и мирового уровня по BMX. Поэтому инициативы школьников и студентов, полезные для республики, всегда поддерживаются.

В конце встречи с выпускниками школ глава Удмуртии призвал каждого из них никогда не останавливаться на достигнутом:

– Мир меняют по-хорошему сумасшедшие люди. Те люди, которые ставят себе самые амбициозные задачи. А вокруг все говорят, что это невозможно. Не бойтесь – ставьте себе самые смелые, казалось бы, нерешаемые задачи. Потому что тогда вы будете всего достигать по максимуму. Не бойтесь ошибаться. Это как раз то время для проб и ошибок. Как пел Владимир Высоцкий: «Для остановки нет причин, иду скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя».

Фото пресс-службы Главы и Правительства УР

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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