Предугадать реакцию людей, которым представитель власти рисует картину доходов и заработной платы, легко. Для большинства это очень болезненная тема, и уровень зарплат вряд ли их удовлетворяет. Наверное, это хорошо понимал заместитель Председателя Правительства Удмуртии Сергей Фефилов, идя на пресс-конференцию для журналистов республики. Тем не менее свое выступление он начал именно с этой острой темы.
У каждой семьи своя инфляция
По его словам, 2016 год в определенной степени стал переломным. Наконец-то в августе прошлого года республика вышла на устойчивое повышение заработной платы, причем не в номинальных величинах, а с учетом инфляции. Это знаковое событие отметили на уровне Российской Федерации.
– Мы, наверное, чуть пораньше, чем другие субъекты РФ, - поясняет Сергей Самонович, - вышли на положительную динамику заработной платы, и по итогам 2016 года реальный рост заработной платы составил 101,1 процента. - Не дожидаясь реплики, что повышение в 1 процент может заметить только статистика, парировал: - Эту цифру можно критиковать сколько угодно долго, потому что у каждой семьи инфляция своя. Есть определенная система и методика определения инфляции. В целом по стране Министерство экономики считает по одним показателям, мы считаем в упрощенном виде. Есть такое понятие, как потребительская корзина. Это набор продуктов, товаров и услуг, которые наиболее необходимы нашим жителям для пользования, по ним мы считаем прожиточный минимум, заработная плата опередила его рост, чего не было в течение двух-трех предыдущих лет.
Отрадно, что это не какая-то «дутая» заработная плата. У нас очень неплохо работают обрабатывающие отрасли, сельское хозяйство. Рост зарплаты происходит и в бюджетной сфере, она сегодня в тренде известных майских указов Президента России. Мы ни разу заработную плату не снизили. Она выплачивается в соответствии с нашими дорожными картами. В дорожной карте на 2017 год для бюджетной сферы заложены средства на увеличение заработной платы.
Сегодня нельзя сказать, что всем бюджетникам мы увеличим зарплату на 30, 15 или пять процентов. Есть 11 категорий, которые отслеживаются по указам президента. Каждая из них имеет свой номинал, он строится от средней заработной платы по Удмуртской Республике. От ее размера в пропорции определяется заработная плата всех 11 категорий работников бюджетной сферы.
Не могут оставаться без внимания и 43 процента работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие президентских указов.
Зарплата по страховке
Сергей Фефилов отметил, что за 2016 год долги по зарплате в республике не увеличились. Официально, по статистике, они в двух организациях - Чепецком управлении строительством и Камском институте технологий. На самом деле их больше. Кто-то не отчитывается и не попадает в статистику умышленно, чтобы не привлечь к себе внимание.
Министерство труда, прокуратура, общественные формирования занимаются этой темой. Камский институт обещает, что он ситуацию выправит, чтобы в будущем оказывать услуги в сфере образования. Руководство республики надеется, что институт не войдет в число обанкротившихся предприятий. Для того чтобы решить проблему с долгами, Фефилов предлагает страховать заработную плату, принять закон о страховании и обязательной выплате заработной платы через институты страхования. Эта тема обсуждалась в Министерстве труда Российской Федерации, и там есть понимание. Принятый закон снял бы многие проблемы.
Плюсы легализации
Начиная с 2015 года, в республике стали активно заниматься легализацией трудовых отношений. Была поставлена задача - в течение года легализовать 60 тысяч трудовых отношений. В 2015 году ее только начали отрабатывать, а уже по итогам прошлого года добились неплохих результатов. Привлекли к этой работе муниципальные органы власти. Вначале они открещивались, ссылаясь на то, что это не их компетенция, хотя из подоходного налога в основном и складывается муниципальный бюджет.
– Мы поступили просто, - говорит Сергей Фефилов, - спросили, вы озабочены формированием своего бюджета? Если вам эти деньги не нужны, то не обращайтесь за помощью в Минфин и правительство. От того, как работает то или иное муниципальное образование по этому направлению, зависит и предоставление ему материальных средств для ведения хозяйственной деятельности. В 2016 году многие муниципальные образования даже перевыполнили свои планы, продолжают нарабатывать практику наполнения местных бюджетов.
На перекрестках «Доступной среды»
Ситуация на рынке труда Удмуртской Республики вполне удовлетворительная. Официально зарегистрированный уровень безработицы составляет 1,11 процента. Это чуть ниже, чем на 1 января 2016 года. Большого напряжения прошедший год не вызвал. Перед республикой стоит серьезная задача по трудоустройству инвалидов. Требование Министерства труда России - трудоустроить до 40 процентов инвалидов трудоспособного возраста. В абсолютной численности это 5 тысяч человек, а это значит, что персонально предстоит встретиться с каждым, чтобы выяснить его планы на трудоустройство.
Кроме этого, предприятия должны организовать рабочие места для инвалидов, а республика - предоставить преференции этим предприятиям, создать условия, чтобы инвалид мог добраться до рабочего места и оно его устраивало. Россия подписала конвенцию по правам инвалидов, и сегодня очень многое делается для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя комфортно.
Удмуртия одной из первых включилась в программу «Доступная среда». В 2016 году на ее реализацию было выделено около 80 миллионов рублей. Деньги освоили, но выполненная работа вызвала сильнейшую критику со стороны инвалидов.
– Возникла дилемма, - объясняет Сергей Фефилов. - Мы должны обеспечить доступность посещаемых учреждений для всех категорий инвалидов, это требует больших затрат. Поэтому все новые объекты жилой зоны, социально-культурной сферы проектируются с учетом того, что их будут посещать инвалиды. А то, что не было сделано ранее, сегодня надо приспосабливать. Пока что, к сожалению, мы удовлетворяемся пандусами и теми небольшими приспособлениями, которые позволяют инвалиду добраться до объекта. Другая сторона дилеммы – нужно ли расходовать деньги на все объекты социально-культурной сферы понемногу, или по полной программе оборудовать такие учреждения, как Театр оперы и балета?
– Мы подключим к обсуждению этой проблемы общественные организации инвалидов, - говорит вице-премьер. - Они и сегодня участвуют в этом процессе, но мы будем согласовывать абсолютно все проекты. Это длительная работа на перспективу. Первый шаг сделан: все нормативные акты, которые касаются жизнеобеспечения населения, приняты с учетом, что ими будут пользоваться инвалиды.
Кадры решают все
По-прежнему в ряду важнейших задач остается профессиональная подготовка кадров для нужд экономики Удмуртии. Сегодня очень важно, чтобы профессиональные навыки соответствовали потребностям того или иного предприятия.
Министерство труда России разрабатывает новые стандарты профессиональной деятельности. В нашей республике, обладающей немалым опытом взаимодействия образовательных учреждений с производством, этой работой занимается Координационный совет на уровне Удмуртской Республики, действуют советы и в отраслях, они предметно разрабатывают профессиональные требования к будущим специалистам.
В прошлом году республика включилась в программу «Ворд скилз» по 14 номинациям. Впервые был проведен конкурс профессионального мастерства по 14 номинациям, в этом году готовится второй конкурс, к соревнованиям будут подключаться молодые инвалиды и школьники.
Важным направлением кадровой политики Сергей Фефилов считает подготовку специалистов ИТ-технологий. В отрасли информатизации в Удмуртии сегодня трудятся 11 тысяч человек, ее стремительное развитие требует особого внимания к процессу кадровой подготовки.
19 школ Ижевска подключены к углубленному изучению математики и физики, их ученики должны составить хорошую абитуриентскую базу для поступления в вузы. Со следующего года планируется внедрение программ углубленного изучения и в других городах и районах республики.
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