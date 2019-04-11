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Поисковики Удмуртии отправятся на экспедицию в Ленинградскую область

10 апреля
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Поисковики Удмуртии накануне Дня Победы отправятся на места боевых действий Великой Отечественной войны в Ленинградскую область. Экспедиция по поиску и захоронению без вести пропавших солдат пройдёт с 24 апреля по 10 мая.

Ueps2xjj10c Поисковики Удмуртии отправятся на экспедицию в Ленинградскую область

В Ленинградской области поисковики республиканской общественной организации «Долга» работают уже около 20 лет. В годы войны на протяжении 4 лет там располагался Волховский фронт. – Предварительно перед очередной поездкой мы уже сделали задел, чтобы сразу начать работу. Для этого прошлой осенью выезжали на разведку. Обнаружили восемь верховых (находящихся неглубоко под землёй – прим. ред.) солдат. Будем продолжать поиски дальше, – рассказал Фаиль Ибрагимов, председатель общественной организации «Долг». После того, как обнаружили останки, внимательно изучаются личные вещи солдата – деньги, записки, подписные ложки, котелки, медальоны. Всё до мелочей записывается, фотографируется и формируется в акты. Для идентификации человека делают снимок челюсти, а для экспертизы берут зуб. Общественная организация «Долг» запланировала длительную экспедицию. На протяжении трёх недель поисковики проведут основные работы, а 10 мая пройдёт торжественное захоронение найденных останков солдат. С республики на экспедицию отправятся около 30 человек. На одном из участков будут работать поисковики из Ижевска, Можги, Балезино и Нылги, а в другой район отправятся поисковики Глазова.

Справка «УП»:

Поисковому движению Удмуртии в этом году исполняется 30 лет. Впервые отряд из Ижевска выехал в поисковую экспедицию 25 апреля 1989 года, в Мясной Бор Новгородской области. Это были студенты бывшего Профессионального училища № 4 г. Ижевска – участники патриотического клуба «Память», который организовали воины-афганцы. На базе училища и вырос поисковый отряд «Долг». Сегодня поисковое движение Удмуртии одно из самых массовых общественных объединений. За время существования поисковики нашли и захоронили останки более 6,5 тыс. бойцов, из которых удалось установить имена 2,5 тыс. солдат. География экспедиций обширна: Карелия, Мурманская, Ленинградская, Новгородская, Смоленская, Псковская, Тверская, Волгоградская области, Беларусь, Курильские острова.

Фото: УРМОО «Долг»

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