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Поисковики из Удмуртии стали лучшими «Инноваторами» и «Топографами» в ПФО

10 октября
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Поисковики из Удмуртии стали лучшими «Инноваторами» и «Топографами» в ПФО.

%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b3%d0%b3 Поисковики из Удмуртии стали лучшими «Инноваторами» и «Топографами» в ПФО

В Оренбурге состоялась торжественная церемония закрытия и награждения победителей окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».

На мероприятии присутствовали вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова, заместитель начальника военно-мемориального отдела управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Гойхман, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева, исполняющий обязанности начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя Дмитрий Соловьев.

В течение трех дней более 300 поисковиков из 14 регионов Приволжского федерального округа делились лучшими практиками своей деятельности. Для них были организованы методические занятия и семинары, конкурсные испытания и мастер-классы. Делегации показали свой интеллектуальный уровень и умения в военно-исторической и поисковой викторинах, тестировании на знание вооружения и амуниции времен Великой Отечественной войны, топографии и ориентировании на местности, оказании первой медицинской помощи. В завершающий день слета состоялись заседание круглого стола «Увековечение памяти погибших при защите Отечества в тыловых регионах» и презентация книги «Эвакогоспитали в Оренбуржье». Кроме этого, члены поисковых отрядов продемонстрировали свое мастерство на «Тропе разведчика», в стрельбе из лука, прохождении «Веревочного парка» и других видах состязаний.

По итогам V окружного слета «Никто не забыт» 1 место в общекомандном зачете занял поисковый отряд из Оренбургской области, 2 место досталось поисковикам Пензенской области и 3 место – у представителей Республики Татарстан.

Также в рамках слета награждены победители конкурса «Лучший военно-патриотический клуб», которые получили денежные сертификаты.

Команда из Удмуртии – ребята из республиканской молодежной организации «Долг» - стаи лучшими в номинациях «Инновации» и «Топография и ориентирование на местности».

Всем победителям и призерам слета поисковых отрядов вручены дипломы полномочного представителя Президента России в ПФО и ценные подарки.

Справочно:

Слет поисковых отрядов ПФО «Никто не забыт» инициирован в 2014 году полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе. Задачи слета – создание условий для расширения и пропаганды поискового движения среди молодежи в регионах ПФО, выявление и распространение лучших практик в организации поискового движения, координация деятельности поисковых отрядов регионов ПФО, поощрение организаторов и участников поискового движения.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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