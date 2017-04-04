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Похолодание до -15 градусов ожидается сегодня ночью в Удмуртии

3 апреля
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Vwd59eowlu4 Похолодание до -15 градусов ожидается сегодня ночью в Удмуртии

Похолодание до -10...-15 градусов ожидается ближайшей ночью - по республике пройдёт холодный фронт. Такие прогнозы озвучили синоптики республиканского Гидрометцентра, сообщает «Моя Удмуртия». Днём во вторник ожидается 0...-4. Начиная со среды, в республике потеплеет.

«Начиная со второй половины недели, со среды и четверга, тёплые массы начнут поступать с южных регионов. Придёт потепление, ночные температуры будут слабо отрицательными, а дневные повысятся до +4...+7 градусов», — сообщила синоптик Ирина Пьянова.

Фото: gorodskoyportal.ru

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