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Поход за здоровьем. Как в Якшур-Бодье организованы занятия физкультурой

29 марта
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На прошлой неделе Глава Удмуртии Александр Бречалов побывал в Якшур-Бодьинском районе. Главной темой поездки в Год здоровья стали спорт, физкультура и здравоохранение.

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Фитнес и «Гармония»

Первым пунктом программы визита стало посещение физкультурного комплекса «Гармония» в селе Якшур–Бодья. Его хозяйка Лариса Закирова 20 лет проработала учителем начальных классов после окончания Глазовского педагогического института. Увлекалась спортом, участвовала в районных и республиканских соревнованиях. Вместе с мужем, кандидатом в мастера спорта, занималась полиатло́ном. В итоге, закончив Чайковский институт физической культуры по направлению физкультурно–оздоровительная деятельность, Лариса Закирова решила сделать хобби профессией.

Три года назад она как индивидуальный предприниматель в результате конкурсного отбора, проводимого администрацией Якшур–Бодьинского района, получила субсидию на создание и развитие собственного бизнеса, представив бизнес–план «Открытие тренажёрного и фитнес–залов». Сумма субсидии за счёт средств бюджета Удмуртской Республики и бюджета муниципального образования «Якшур–Бодьинский район» составила 250 000 рублей. Кроме этих средств на приобретение тренажёров и оборудование тренажёрного и фитнес–залов было вложено более 200 000 рублей. Так появился фитнес–клуб «Гармония».

В прошлом году проект, который так и назвали «Гармония», был представлен и прошёл все этапы отбора на конкурсе социальных проектов «Иволга–2018» в Самаре. Он был нацелен на инклюзивную работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект набрал 76,8 балла из 100 за счёт того, что Лариса Григорьевна работает как индивидуальный предприниматель, а не автономная некоммерческая организация.

– Мечтаем, чтобы люди, которые к нам приходят, получали огромное удовольствие и укрепляли здоровье, – говорит Лариса Григорьевна. – Конечно, стены эти нам тесноваты. Не хватает помещений. Занятия проводим и с пенсионерами, и с дошколятами, и со школьниками. Занимаемся гимнастикой, каратэ и йога–лайфом... Направлений много. Очень хочется, чтобы у нас был бассейн. Проблема ещё и в том, что люди с ограниченными возможностями здоровья, которых из 22 тысяч жителей района 1700,и проживают не только в райцентре.

– Я уже разговаривала с главами муниципальных образований и предлагала использовать школьные автобусы, чтобы хотя бы раз в неделю привозить людей на занятия, – поясняет Лариса Закирова.

Сегодня ФК «Гармония» – единственный в районе спортивно–оздоровительный комплекс, который пользуется спросом у населения. Его постоянно посещают более 300 человек в месяц. Это персональные тренировки, групповые занятия, профессиональные занятия со спортсменами района, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Александр Бречалов осмотрел тренажёрный и фитнес–залы, побеседовал с владелицей о перспективах развития физкультурного комплекса.

Каток и «скандинавская ходьба»

На спортивном комплексе села Якшур–Бодья Глава Удмуртии обсудил перспективы развития крытого катка и встретился с участниками районного фестиваля скандинавской ходьбы.

Крытый каток на центральном стадионе райцентра был сдан в эксплуатацию в 2017 году. У селян есть желание использовать это спортивное сооружение круглый год. Идею Главе Удмуртии озвучил директор Якшур–Бодьинской спортивной школы Сергей Максимов. Для этого необходимо обустроить бетонное основание с резиновым покрытием и установить трибуны, что позволит использовать спортивный объект не только под хоккей и катание на коньках, но и для проведения иных мероприятий, а также для организации тренировочного процесса.

Цена вопроса – около 4,5 миллиона рублей. Половину расходов район готов взять на себя. Кроме того, посильную помощь в обустройстве катка готовы оказать родители и общественники. Глава Удмуртии поддержал инициативу селян и пообещал рассмотреть вопрос по софинансированию за счёт средств, сэкономленных в будущем на проведении торгов.

На центральном стадионе села Александр Бречалов встретился с участниками фестиваля клубного объединения скандинавской ходьбы «Энергия». Именно сегодня здесь проходят соревнования любителей этого вида физкультуры, и пройти дистанцию в 5 км собрались самые активные жители села пенсионного возраста.

Перед началом фестиваля с участниками была проведена «зарядка со звездой», в роли которой выступил ветеран спорта Якшур–Бодьинского района Николай Заныров.

Как отметили организаторы мероприятия, занятия скандинавской ходьбой дают пенсионерам дополнительный жизненный импульс, продлевают их физическую активность, приобщают к ведению здорового образа жизни. Для привлечения новых участников Глава Удмуртии подарил клубу комплекты палок для занятия скандинавской ходьбой и пожелал крепкого здоровья и новых достижений.

– Спасибо, что вы все за здоровый образ жизни – у нас Год здоровья. Мы будем поддерживать скандинавскую ходьбу в силу того, что она очень доступна и вовлекает многих людей старшего поколения, да и молодёжь. Поэтому очень здорово, что в Якшур–Бодье такая инициатива поддержана. Ставьте перед нами задачи, мы их будем стараться выполнять. А вам – здоровья, заражайте как можно больше людей вот таким видом спорта. Будем бегать – будем здоровы, – сказал Александр Бречалов.

В Год здоровья на «Улице здоровья»

По сложившейся традиции подобных поездок Глава Удмуртии встретился с районным активом, где обсудил ход реализации поручений, данных во время предыдущего визита, и ответил на вопросы граждан.

В самом начале встречи перед селянами выступил заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Георгий Щербак. Отметим, что в первой половине дня в райцентре работал сам руководитель ведомства – Игорь Титов. Он провёл личный приём граждан и встретился с участниками районной акции «Улица здоровья», организованной в фойе Информационно–культурного центра. Заместитель министра здравоохранения обозначил существующие проблемы в организации здравоохранения района, в числе которых дефицит медицинских кадров, потребность в узких специалистах, необходимость обновления автопарка автомобилей скорой медицинской помощи, проведение ремонта и строительства новых ФАПов.

Глава Удмуртии перечислил социальные объекты, которые будут отремонтированы в текущем году, отметив, что на эти цели району будет выделено около 82 миллионов рублей. Всего в текущем году в районе планируется выполнить работы по капитальному ремонту на 18 объектах социальной сферы, в том числе 11 зданий учреждений образования.

Приятным известием для большинства якшур–бодьинцев стало сообщение о том, что проблема с медицинским обслуживанием в отдалённых деревнях в ближайшем будущем будет решена. В 2020 году планируется строительство в районе 6 фельдшерско–акушерских пунктов в рамках национального проекта «Здравоохранение»: Кыквинский, Угловая, Люкшудьинский, Нижне–Пислеглудский, Выжоильский, Ново–Вожойский. Уже в текущем году будут заложены средства на проектно–изыскательские работы.

Кроме того, в реестре строительных объектов на 2019 год – ремонт Якшур–Бодьинского районного Дома культуры. По федеральному партийному проекту «Культура малой родины» на эти цели предусмотрено направить один миллион рублей. В перспективе строительство нового сельского дома культуры в селе Старые Зятцы.

Глава муниципального образования «Якшур–Бодьинский район» отчитался о выполнении поручений по итогам прошлого визита руководителя республики в район. Андрей Леконцев доложил, что основная часть поручений выполнена.

В ходе встречи жители района традиционно задавали вопросы по ремонту дорог, газификации, организации вывоза твёрдых коммунальных отходов, реконструкции очистных сооружений канализации Республиканского детского санатория «Селычка» и в селе Якшур–Бодья, строительстве ФОК, реконструкции стадиона и крытого катка в райцентре, замене устаревших сетей водоснабжения и школьных автобусов.

В завершение встречи Александр Бречалов вручил фельдшеру Мало–Итчинского фельдшерско–акушерского пункта Галине Пешковой путёвку в санаторий за высокий профессионализм и самоотверженный труд в системе здравоохранения. 30 лет она бессменно работает в одном из отдалённых участков: от районной больницы – 40 км, до ближайшей амбулатории п. Чур –10 км.

Подводя итоги работы в районе, Александр Бречалов в беседе с журналистами отметил, что в районе много внимания уделяется развитию физкультуры и спорта:

– Мы сегодня побывали на крытом катке. Для его круглогодичного использования требуется обустройство твёрдым покрытием, установка трибуны. Вполне логично, что там можно сделать бетонное основание с резиновым покрытием для занятий лёгкой атлетикой, игры в баскетбол и футбол. Не буду забегать вперёд и что–то обещать. Будем считать и, по возможности изыскания свободных средств, постараемся помочь, – резюмировал Глава Удмуртии.

Фото Эдуарда Карипова

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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