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Похищенную в Нефтекамске «Ладу Гранта» нашли распиленной на части в Ижевске

15 марта
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I Похищенную в Нефтекамске «Ладу Гранта» нашли распиленной на части в Ижевске

Нефтекамские оперативники обнаружили похищенный автомобиль распиленным на части в одном из автосервисов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Башкортостан.

В конце февраля в дежурную часть полиции Нефтекамска поступило сообщение об угоне оставленного возле дома автомобиля «Лада Гранта». Как выяснилось, дней за десять до происшествия, хозяин машины потерял ключи с брелком от сигнализации. Но серьезного значения этому не придал, замки и сигнализацию не сменил, достал запасные ключи и забыл о произошедшем.

После поступления сообщения об угоне в полицию, сотрудники уголовного розыска отрабатывали версию, что автомобиль могли перегнать за пределы республики. Оперативная информация подтвердила догадки полицейских - в столице Удмуртии в одном из автосервисов оперативники обнаружили останки похищенного авто. Для транспортировки в город Нефтекамск его грузили по частям.

– В ходе следствия установлено, что 35-летний ранее судимый за кражи нефтекамец нашел на неохраняемой парковке «Ладу Гранту», к которой подошли те утерянные ключи. Завести машину и вывезти в город Ижевск не составило труда. Злоумышленник заехал в первый попавшийся сервис и, сочинив правдоподобную историю, смог без документов оставить автомобиль, забрав за него четверть суммы от стоимости. Руководство автосервиса, не дождавшись обещанных документов, решило разобрать автомобиль на части, – прокомментировал следователь следственного отдела майор юстиции Сергей Ценев.

В настоящее время в отношении задержанного следственным отделом расследуется уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: sn74.ru

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