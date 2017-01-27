В Удмуртии всю эту неделю сохраняется морозная погода. Принес ее антициклон. В ночь на четверг столбик термометра опускался от -23 °С в южных и центральных районах до -33 °С в северных и северо-восточных районах республики. Прошедшей ночью температура воздуха составила -21…-28 °С.
В четверг днём антициклон ненадолго уступил место высотному циклоническому образованию с центром над Башкирией, в связи с этим в Ижевске и ряде других районов и городов пройдет снег, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В выходные дни антициклон вновь усилит своё влияние, давление будет расти. Ожидается преимущественно сухая и тихая погода. Ночные температуры воздуха составят -20…-25 °С, по южным районам до -17 °С, днём ожидается -15…-20 °С.
В ночь на понедельник прогнозируется -18… -23 °С, днём воздух прогреется до -12…-17 °С.
Фото: babyzzz.ru
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