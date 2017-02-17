На смену тихой и солнечной погоде, которая радует жителей Удмуртии в пятницу, придет облачная, ветреная и преимущественно снежная. Тип погоды кардинально изменится уже с завтрашнего дня и сохранится как минимум до середины следующей недели, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
В выходные дни и на следующей неделе на территорию Удмуртии будут оказывать влияние активные атлантические циклоны, сменяющие друг друга. Почти каждый день ожидается метель, на дорогах накат и снежные заносы, и лишь временами будут наблюдаться незначительные периоды без осадков.
Наиболее существенные снегопады прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье и утром в воскресенье, в течение дня понедельника и в ночь на вторник, а также в ночь на среду и в течение дня среды.
Вместе с циклонами ожидается и потепление: днем в субботу температура воздуха повысится до -6…-11 °С, днём в воскресенье до -3…-8 °С. Днём в понедельник в большинстве районов региона прогнозируется оттепель 0…+2 °С.
Фото: vm.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.