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Погода в выходные в Удмуртии кардинально изменится

17 февраля
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Doc6jqlq7qrexv1lnhx6kpx 800 480 Погода в выходные в Удмуртии кардинально изменится

На смену тихой и солнечной погоде, которая радует жителей Удмуртии в пятницу, придет облачная, ветреная и преимущественно снежная. Тип погоды кардинально изменится уже с завтрашнего дня и сохранится как минимум до середины следующей недели, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

В выходные дни и на следующей неделе на территорию Удмуртии будут оказывать влияние активные атлантические циклоны, сменяющие друг друга. Почти каждый день ожидается метель, на дорогах накат и снежные заносы, и лишь временами будут наблюдаться незначительные периоды без осадков.

Наиболее существенные снегопады прогнозируются в ночь с субботы на воскресенье и утром в воскресенье, в течение дня понедельника и в ночь на вторник, а также в ночь на среду и в течение дня среды.

Вместе с циклонами ожидается и потепление: днем в субботу температура воздуха повысится до -6…-11 °С, днём в воскресенье до -3…-8 °С. Днём в понедельник в большинстве районов региона прогнозируется оттепель 0…+2 °С.

Фото: vm.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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