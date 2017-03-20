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Погода в Удмуртии: ночью «минус», днем «плюс»

20 марта
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I (2) Погода в Удмуртии: ночью «минус», днем «плюс»

В первую половину наступившей недели жителей республики ждет преимущественно солнечная и сухая погода. Обеспечит солнце и отсутствие осадков антициклон, оказывающий влияние на погоду в Удмуртии последние две недели, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Во вторник и среду ожидается ясная погода и без осадков, в ночное время прогнозируется -6…-11 °С, днем до +4 °С.

Во второй половине недели атмосферные поля перестроятся, восстановится западный перенос.

В выходные дни к республике будут поступать атлантические воздушные массы: погода будет пасмурной и влажной.

На дорогах сохраняется гололедица.

Фото: newsy-world.ru

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