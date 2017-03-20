В первую половину наступившей недели жителей республики ждет преимущественно солнечная и сухая погода. Обеспечит солнце и отсутствие осадков антициклон, оказывающий влияние на погоду в Удмуртии последние две недели, сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Во вторник и среду ожидается ясная погода и без осадков, в ночное время прогнозируется -6…-11 °С, днем до +4 °С.
Во второй половине недели атмосферные поля перестроятся, восстановится западный перенос.
В выходные дни к республике будут поступать атлантические воздушные массы: погода будет пасмурной и влажной.
На дорогах сохраняется гололедица.
Фото: newsy-world.ru
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