Наиболее высокие темпы уборочных работ показывают Вавожский, Каракулинский, Сарапульский и Увинский районы. Здесь поля убраны на треть. Наивысшая урожайность зерновых отмечается в Вавожском районе – 28,9 центнера с гектара, Можгинском – 28,5 центнера с гектара и в Шарканском – 25,7.
Одновременно завершается заготовка кормов. На сегодня по республике заготовлено 23,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Идёт посев озимых культур. Уже засеяно 16 процентов запланированных под озимые культуры площадей. Начата вспашка зяби для посевной будущего года. Вчера зяблевая обработка была проведена на 6 процентах полей.
– Мы практически заготовили весь объём объёмистых кормов, – комментирует министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова, – даже со страховым запасом. Впереди у нас заготовка силоса на кукурузе. Я думаю, что этот процесс у нас пройдёт тоже достаточно ударно в максимально короткие сроки.
По словам Ольги Викторовны, урожайность зерновых нынче неплохая. Помогает погода. Это позволит полностью обеспечить хозяйства фуражом и семенами на будущий год.
Кроме того, в республике идёт теребление льна. Лён вытереблен на площади более чем 1000 гектаров из 4200 запланированных. Нынешняя уборочная кампания проходит в сложных экономических условиях, связанных прежде всего с ростом цен на дизельное топливо и падением закупочных цен на молоко.
По словам первого заместителя главы администрации, начальника Якшур–Бодьинского районного управления сельского хозяйства Сергея Широбокова, за полгода сельхозпредприятия только этого района недополучили 20,6 миллиона рублей. В результате пришлось в два раза сократить объёмы внесённых удобрений.
– Но тем не менее погода позволила получить неплохой урожай многолетних трав. Урожайность зерновых также позволит полностью обеспечить животноводство Якшур–Бодьинского района фуражом, – говорит Сергей Широбоков.
– Есть проблема с недостатком средств для приобретения ГСМ, – поясняет ситуацию Ольга Абрамова, – поэтому сегодня на уровне руководства России принято решение о дополнительном выделении 5 миллиардов рублей для субсидирования топлива. Уже сегодня на уровне России приняты все необходимые нормативно–правовые акты. Удмуртия тоже готова к перечислению этих денег. Сегодня для региона предусмотрен 91 миллион рублей, из которых 74 миллиона – федеральные средства. Мы ждём, когда финансы придут в Удмуртию, чтобы довести их до сельхозтоваропроизводителей.
Как сообщила Ольга Абрамова, субсидии будут предоставляться из расчёта 5–7 рублей на один килограмм дизельного топлива по потребности на уборочную кампанию текущего года. Причём по принятым положениям у аграриев не будет необходимости предоставлять массу документов для подтверждения своих расходов.
Фото Алевтины МИТРОФАНОВОЙ
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