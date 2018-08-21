Главная » Село » Погода не подвела. Правительство РФ тоже Селянам выделят дополнительные средства на приобретение топлива для уборки зерновых

Погода не подвела. Правительство РФ тоже Селянам выделят дополнительные средства на приобретение топлива для уборки зерновых

17 августа
0

Хозяйства Удмуртии приступили к уборке зерновых культур. На вчерашний день в республике зерновые убраны на 21 проценте посевных площадей. Урожайность составила 21 центнер с гектара. В прошлом году на эту дату урожайность составляла 22,2 центнера с гектара. Нужно отметить, что к концу уборочной урожайность сократится, поскольку сначала убираются наиболее урожайные поля, а уж затем поля похуже. Так, по итогам прошлогодней уборочной кампании средняя урожайность по региону составила 17 центнеров с гектара.

img 0639 Погода не подвела. Правительство РФ тоже Селянам выделят дополнительные средства на приобретение топлива для уборки зерновых

Наиболее высокие темпы уборочных работ показывают Вавожский, Каракулинский, Сарапульский и Увинский районы. Здесь поля убраны на треть. Наивысшая урожайность зерновых отмечается в Вавожском районе – 28,9 центнера с гектара, Можгинском – 28,5 центнера с гектара и в Шарканском – 25,7.

Одновременно завершается заготовка кормов. На сегодня по республике заготовлено 23,8 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Идёт посев озимых культур. Уже засеяно 16 процентов запланированных под озимые культуры площадей. Начата вспашка зяби для посевной будущего года. Вчера зяблевая обработка была проведена на 6 процентах полей.

– Мы практически заготовили весь объём объёмистых кормов, – комментирует министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова, – даже со страховым запасом. Впереди у нас заготовка силоса на кукурузе. Я думаю, что этот процесс у нас пройдёт тоже достаточно ударно в максимально короткие сроки.

По словам Ольги Викторовны, урожайность зерновых нынче неплохая. Помогает погода. Это позволит полностью обеспечить хозяйства фуражом и семенами на будущий год.

Кроме того, в республике идёт теребление льна. Лён вытереблен на площади более чем 1000 гектаров из 4200 запланированных. Нынешняя уборочная кампания проходит в сложных экономических условиях, связанных прежде всего с ростом цен на дизельное топливо и падением закупочных цен на молоко.

По словам первого заместителя главы администрации, начальника Якшур–Бодьинского районного управления сельского хозяйства Сергея Широбокова, за полгода сельхозпредприятия только этого района недополучили 20,6 миллиона рублей. В результате пришлось в два раза сократить объёмы внесённых удобрений.

– Но тем не менее погода позволила получить неплохой урожай многолетних трав. Урожайность зерновых также позволит полностью обеспечить животноводство Якшур–Бодьинского района фуражом, – говорит Сергей Широбоков.

– Есть проблема с недостатком средств для приобретения ГСМ, – поясняет ситуацию Ольга Абрамова, – поэтому сегодня на уровне руководства России принято решение о дополнительном выделении 5 миллиардов рублей для субсидирования топлива. Уже сегодня на уровне России приняты все необходимые нормативно–правовые акты. Удмуртия тоже готова к перечислению этих денег. Сегодня для региона предусмотрен 91 миллион рублей, из которых 74 миллиона – федеральные средства. Мы ждём, когда финансы придут в Удмуртию, чтобы довести их до сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщила Ольга Абрамова, субсидии будут предоставляться из расчёта 5–7 рублей на один килограмм дизельного топлива по потребности на уборочную кампанию текущего года. Причём по принятым положениям у аграриев не будет необходимости предоставлять массу документов для подтверждения своих расходов.

Фото Алевтины МИТРОФАНОВОЙ

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021040 Игорь ЕГОРОВ Все материалы этого автора

Читать также

Рецепты роста. В Булае смотрят в будущее…
18 августа
**Село Булай Увинского района – центральная усадьба ООО «Дружба». Это предприятие - градообразующее д...
Максимова: Единый «налоговый патент» для ЛПХ поможет фермерам развивать хозяйства
6 августа
**Патентная система станет оптимальным решением для тех фермеров, которые сегодня боятся регистрирова...
Парад пород на ипподроме. Выставке сельскохозяйственных животных исполнилось 35 лет
3 августа
**Нынешняя выставка сельскохозяйственных животных и птицы проходила на Ижевском ипподроме в тридцать ...
Агротехнический парад. В Якшуре в четырнадцатый раз состоялся «День поля»
26 июля
На прошлой неделе в АО «Путь Ильича» Завьяловского района в четырнадцатый раз состоялась республиканс...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо