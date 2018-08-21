Рецепты роста. В Булае смотрят в будущее… **Село Булай Увинского района – центральная усадьба ООО «Дружба». Это предприятие - градообразующее д...

Максимова: Единый «налоговый патент» для ЛПХ поможет фермерам развивать хозяйства **Патентная система станет оптимальным решением для тех фермеров, которые сегодня боятся регистрирова...

Парад пород на ипподроме. Выставке сельскохозяйственных животных исполнилось 35 лет **Нынешняя выставка сельскохозяйственных животных и птицы проходила на Ижевском ипподроме в тридцать ...