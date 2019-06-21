На прошлой неделе в Ижевске состоялся большой поэтический слэм – региональный этап Всероссийского слэма. Он позволил получить довольно внятное представление не только об ижевской поэтической среде, но и о местной публике, о её ожиданиях от поэтического слова.
Интерес к поэтическому слову
Слэмы – поэтические баттлы, в которых фаворитов определяют слушатели, – проводятся в Ижевске нечасто, так что каждый становится событием. Июньский слэм, организованный при поддержке Администрации Ижевска и ООО «КОМОС ГРУПП», и вовсе обещал стать особенным, потому что выходил за рамки междусобойчика, выводил победителя на всероссийский уровень: финалисты региональных этапов в ноябре съедутся в Красноярск на большой российский суперфинал.
Слэм ждали. Ижевские, сарапульские, воткинские поэты в соцсетях приглашали своих друзей прийти 11 июня в Центр современной драматургии и режиссуры (ЦСДР/Конюшня) в Летнем саду. Организованная на площадке перед ЦСДР книжная ярмарка от небольших независимых издательств с отличной подборкой нон-фикшена и беллетристики притянула к ЦСДР и обычных посетителей Летнего сада. К назначенному часу в «Конюшне» был аншлаг: несмотря на зной и духоту, зрители заполнили не только все ряды амфитеатра, но даже ступени. На конкурс заявились более двадцати поэтов. Слэм предстоял жаркий во всех смыслах.
Привычка к уютной лирике
Перед тем, как поэты начали читать, ведущий слэма раздал несколько комплектов табличек с оценками в зал буквально наугад – именно так и можно было обеспечить объективный и непредвзятый срез мнений о каждом выступлении.
Каждому поэту в отборочном туре давалось две минуты: за это время действительно можно составить впечатление о поэтическом языке поэта, о его «авторском голосе», о глубине рефлексий. Оценивались как стихи, так и артистическая подача.
И вот тут обнаружилось, что и многим поэтам, и любителям поэзии в Ижевске пока милее уютное ретро, несмотря на то, что и сами поэты, и слушатели вполне молоды. Радостными «пятёрками» голосующие слушатели приветствовали простенькие, порой неуклюжие лирико-патриотические рифмовки из серии «как красив наш Ижевск на рассвете, счастливы здесь взрослые и дети» и ставили настороженные «трояки» и «двойки» любой попытке открыть новые возможности слова, использовать хлёсткий образ или сниженную лексику современных городских окраин.
Слишком остро
Одна из лидеров городской удмуртской культуры Дарали Лели пришла на слэм с сильным, точным, ясным стихотворением «Гербер», разоблачающим попытки превратить живую традиционную культуру в «галочки» в официальных отчётах, едко высмеивающим множащиеся «этнокультурные» проекты и показной энтузиазм их участников и потребителей. «Гербер» не только поднимал острую тему, но и был современен по форме, соединяя в себе фольклорные мотивы и язык современной поэзии – остросоциальной, напористой, предельно честной.
«Ничего не поняла», – несколько раздражённо сказала за моей спиной зрительница с табличками и подняла «тройку». За несколько минут до этого она поставила «пятёрку» манипулятивной, ни на миллиметр не выходящей за рамки чистого нарратива, сентиментально-поучительной истории про продажу лошади (кажется, на бойню), потому что хозяин, несмотря на слезинку в глазу животины, больше всего «любил деньгу».
В том же духе голосовали и остальные случайно выбранные зрители. Приходится подозревать, что среднестатистический любитель поэзии в Ижевске вряд ли читает, понимает и любит стихи концептуалистов, едва ли знаком с поэзией Андрея Родионова или хотя бы нашего соотечественника Андрея Гоголева (фигуры в масштабе современной русскоязычной поэзии пока меньшей, но, безусловно, впечатляющей своей силой и внутренней свободой), да и вовсе обходится без поэтического слуха. Вероятно, если бы кто-то провернул розыгрыш и прочитал на слэме пару стихотворений Бродского, выдав их за свои, ему бы тоже поставили не выше «трояка».
Поэтов должны слышать
Итогом слэма стало не только определение победителя регионального этапа (им стала автор лирических зарисовок Ольга Едомина), но и острое понимание, что событий, связанных с современной поэзией, Ижевску нужно на порядок больше. Необходимо, чтобы новый поэтический язык звучал чаще, объёмнее, чтобы поэтические вечера и слэмы стали доступны широкой аудитории. Только так горожане расслышат современное поэтическое слово, научатся понимать его, нащупают связь между смелыми и живыми строками и собственной жизнью. Это необходимо, в конечном счёте, чтобы яснее осознать самих себя и своё время – так работает настоящая поэзия в любую эпоху.
Особая среда
На слэме работало и профессиональное жюри во главе с председателем Союза писателей Удмуртии, поэтом Петром Захаровым. Работа экспертов не влияла на распределение мест, но позволяла получить оценку профессионалов с широким кругозором, хорошо знающих современную поэзию и литературную ситуацию в разных регионах России. По словам Захарова, ижевский слэм разительно отличается от слэмов в Перми, Казани, Екатеринбурге, Красноярске. Если там тон задаёт остро социальная поэзия, использующая «бытовую» лексику, выводящая к слушателям подчёркнуто современного героя, то в Ижевске преобладает лирическая и патриотическая поэзия, как будто вневременная, а драматургический конфликт сосредоточен вокруг вечных философских поисков и попыток неспешно разобраться в себе. Останется ли Ижевск таким заповедным местом или в поэтических схватках появится «молодая шпана» нового времени, покажут будущие слэмы.
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