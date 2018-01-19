Актуальность этого издания в том, что сразу после Года экологии наступивший 2018-й Указом Президента России объявлен Годом добровольца и волонтёра. Автором книги является руководитель группы дайверов РОО ОСВОД в УР, заслуженный журналист Удмуртии Алексей Коробейников. Издание осуществлено на личные средства автора. В начальной главе книги кратко рассказывается о десятилетнем опыте системной работы по очистке прибрежной линии водоёмов Удмуртии над водой и под водой. Стоит отметить, что, кроме прямого экологического эффекта, такие действия оказывают и несомненное воспитательное воздействие на их участников. «Подводные субботники» представляют практику социально ответственного поведения. Именно поэтому на экологические праздники приглашаются дети и молодёжь.
–Но праздник в нашем понимании – это не праздность, не только игры и песни, развлечения и подарки, - отмечает автор книги Алексей Коробейников. – Мы всегда агитируем действием: сами собираем мусор на суше и под водой и даём возможность приглашённым также испытать душевную радость от осознания своей сопричастности к благородному делу сохранения родной природы.
Далее в книге конспективно, в дневниковой форме рассказывается о подводной экологической деятельности группы дайверов ОСВОД Удмуртии в течение Года экологии в России. Погружаясь под воду регулярно, раз в неделю, они делают своё дело, регулярно помещая информацию в соцсетях на посещаемых страницах и пропагандируя позитивный опыт в экологических сообществах.
Автор Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.