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«Подводные субботники». Дайвер издал книгу об опыте подводной очистки водоёмов

18 января
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Книга «Дайверы ОСВОД Удмуртии в Год экологии», подготовленная недавно к изданию, рассказывает о десятилетней истории экологического дайвинга в Удмуртии и пропагандирует передовой опыт подводной очистки водоёмов и воспитания молодёжи дайверами Общества спасения на водах в Удмуртской Республике.

%d0%91%d0%b5%d0%b7%d1%8b%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9 «Подводные субботники». Дайвер издал книгу об опыте подводной очистки водоёмов

Актуальность этого издания в том, что сразу после Года экологии наступивший 2018-й Указом Президента России объявлен Годом добровольца и волонтёра. Автором книги является руководитель группы дайверов РОО ОСВОД в УР, заслуженный журналист Удмуртии Алексей Коробейников. Издание осуществлено на личные средства автора. В начальной главе книги кратко рассказывается о десятилетнем опыте системной работы по очистке прибрежной линии водоёмов Удмуртии над водой и под водой. Стоит отметить, что, кроме прямого экологического эффекта, такие действия оказывают и несомненное воспитательное воздействие на их участников. «Подводные субботники» представляют практику социально ответственного поведения. Именно поэтому на экологические праздники приглашаются дети и молодёжь.

–Но праздник в нашем понимании – это не праздность, не только игры и песни, развлечения и подарки, - отмечает автор книги Алексей Коробейников. – Мы всегда агитируем действием: сами собираем мусор на суше и под водой и даём возможность приглашённым также испытать душевную радость от осознания своей сопричастности к благородному делу сохранения родной природы.

Далее в книге конспективно, в дневниковой форме рассказывается о подводной экологической деятельности группы дайверов ОСВОД Удмуртии в течение Года экологии в России. Погружаясь под воду регулярно, раз в неделю, они делают своё дело, регулярно помещая информацию в соцсетях на посещаемых страницах и пропагандируя позитивный опыт в экологических сообществах.

Автор Дмитрий КОРОБЕЙНИКОВ

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