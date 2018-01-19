Интервью по поводу. Прокурорский надзор. На страже права и природы Изо дня в день прокуроры борются за экологическую безопасность. То, что прокуроры осуществляют над...

Иван Рысин: Экологическое благополучие начинается с простых решений В рамках мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий в России и Удмуртской Респ...

Подарки экоактивистам. 30 ноября наградили самых активных участников акции «Дни защиты от экологической опасности» – более 100 человек. Так подвели предварительные итоги Года экологии в Удмуртии. Послание городу Работники учреждений культуры и образования, представители бизнеса, промышленн...