На войне не только зенитчицы нужны
Практически всю жизнь проработала на СЭГЗ Ираида Андреевна Быкова. Но прежде чем устроиться на завод, ей пришлось пройти нелёгкими фронтовыми дорогами.
После окончания кооперативного техникума 22–летняя Ира Быкова работала на автобазе Удмуртпотребсоюза. В воскресное утро 22 июня они с подругами собирались в парк, и тут голос Левитана: «Война!». Солнечное утро враз померкло. В 1942 году Ира прошла вечерние обязательные курсы сандружинниц. А через три месяца её направили на курсы снайперов при Ижевском спортклубе. У Иры, ещё с техникума имеющей значок «Ворошиловский стрелок», получалось неплохо. Но при росте 149 сантиметров (это меньше, чем длина винтовки со штыком) она понимала, что, несмотря на меткость, снайпер из неё получится не совсем удачный. А потому на вопрос членов мандатной комиссии: «Кем же ты хочешь служить?» ответила, не раздумывая: «Зенитчицей!». В Ижевском военкомате, где уже формировались два зенитных дивизиона, Ираиду Быкову причислили к 356–му и определили в зенитную разведку. Пока проходила обучение, параллельно работала на машзаводе разнорабочей. Перед отправкой на фронт у неё был один день – единственная возможность повидаться с родителями, проживающими в Сарапуле. В угольном товарняке она доехала до своей станции и спрыгнула на ходу. А вечером таким же путём – в Ижевск.
Зенитный дивизион № 356 отправился в Гомель. Там и началась для Иры Быковой настоящая война. К сожалению ли, к счастью ли, ей не пришлось служить зенитчицей. Командир дивизиона майор Егоров, узнав, что Ира – бухгалтер, отправил девушку в материальную часть и назначил счётным работником по продовольственно–фуражной службе.
– На войне не только зенитчицы нужны! – строго сказал он.
Мосты судьбы Ираиды Быковой
Ира, охраняя вместе со своим дивизионом мосты на реках Белоруссии, часто попадала под вражеские бомбёжки. У командира даже шутка такая была: «Быкова пришла меню подписывать, значит, бомбить будут!..». При первых бомбёжках страха ещё не было. Одна из зенитчиц, москвичка Нина, восторженно смотрела на небо и говорила: «Как красиво! Как в Москве на Новый год!..». Это потом они поняли, что такое бомбёжка, когда увидели раненных подруг, сожжённые деревни и разрушенный до основания город Жлобин. Война для Иры Быковой закончилась там же, в Белоруссии, а точнее – на реке Неман. На счету зенитного дивизиона № 356 немало сбитых вражеских самолётов. Есть в этом вклад и младшего сержанта Быковой, награждённой за ратный труд орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу» над Германией.
Профессии бухгалтера Ираида Андреевна Быкова не изменила. Да и привыкла она на войне обеспечивать питанием дивизион. Это сказалось на выборе работы. После войны приехала в Сарапул, где устроилась бухгалтером на фабрику–кухню электрогенераторного завода – кормить большой «дивизион».
На заслуженный отдых Ираида Андреевна ушла в 1974 году с должности старшего бухгалтера. И хотя между снайперской винтовкой, зенитной разведкой и продовольственной бухгалтерией ничего общего, вроде бы, нет, Ираида Быкова всё же навела и сохранила мосты между этими понятиями. Мосты своей судьбы.
Первая встреча с войной
Александр Александрович Зеленин – ещё один ветеран СЭГЗ – родом из деревни Гремячево Каракулинского района. Там он учился в начальной школе. Среднее образование получил в школе села Шумшоры, после работал трактористом в Чегандинской МТС. – 22 июня 1941 года было пасмурно, – вспоминает Александр Александрович о начале войны. – Около 12 часов дня ударили в рельс, который висел на деревенской площади. Когда по нему ударяли, звон разносился по всей округе. Собрали народ и объявили, что Германия вероломно напала на СССР, началась война. Почти всех мужчин призывного возраста мобилизовали. Многие семьи остались без кормильцев.
7 ноября 1943 года Александра Зеленина, которому не было и 18, призвали в армию. Юношу направили в авиационные ремонтные мастерские в Воздвиженку под Ворошилов–Уссурийском. В апреле 1944 года сформированный на Дальнем Востоке авиаремонтный поезд прибыл под Харьков. Ремонтную бригаду Александра привезли на аэродром, расположенный на большой поляне среди лесов. Группа солдат, среди них и Зеленин, пошли осмотреть новое место назначения.
– Откуда ни возьмись появился «мессер» и обстрелял нашу группу. Двоих ребят ранили, двоих убили. Это была моя первая встреча с войной. Вскоре наше подразделение передислоцировалось под город Коростень на 2–й Белорусский фронт, которым командовал генерал Рокоссовский. Ремонтную бригаду направили в штурмовой полк, укомплектованный самолётами Ил–2. Экипаж самолёта состоял из двух человек: лётчика и стрелка. Стрелок находился в хвостовой части фюзеляжа, а она была фанерной. Место стрелка называли «мышеловкой». Потери среди стрелков были большие.
Мне приходилось летать в этой «мышеловке», и не только мне, но и другим технарям.
Новая жизнь в Сарапуле
В этом полку Александр Зеленин прослужил до конца войны. Немцы бомбили постоянно, поэтому потери среди лётного и технического состава были и на земле.
Победу Александр Александрович встретил в Германии, в городе Штуттгарте. О капитуляции врага он и его товарищи услышали по радио, выбежали на площадь и давай палить из всего, что было под рукой. Александр стрелял из ракетницы так, что потом рука болела. Из Германии авиаремонтный поезд направили на Дальний Восток, обратно в Воздвиженку. Шла война с Японией. Солдат начали распределять по бригадам для направления в действующие авиачасти, но война к этому времени закончилась.
После демобилизации в 1951 году Зеленин приехал в Сарапул и поступил на электрогенераторный завод в цех № 11 слесарем–инструментальщиком. Без отрыва от производства окончил электромеханический техникум. В инструментальном производстве работал мастером, начальником участка, начальником БЦК.
Александр Александрович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и «Ветеран труда».
Путь домой лежал через Берлин
Павел Викторович Третьяков родился в селе Кулюшево Каракулинского района. В 1941 году поступил в школу фабрично–заводского обучения. Как только он и его товарищи узнали о нападении фашистов, сразу же решили идти добровольцами на фронт. Написали в военкомате заявления, но их не взяли.
В августе 1942 года пришёл черёд Павлу Третьякову защищать Родину, его направили в школу младших командиров в Ижевск. Писать свою военную биографию начал под Москвой, на Калининском фронте. В качестве командира отделения пехотного подразделения участвовал в обороне Москвы, а в составе армии Рокоссовского – в Курской битве.
В июле 1943 года враг не терял надежды прорваться к Москве. Часть Третьякова находилась в 80–100 километрах от Орла. Вот как об этом рассказывал Павел Викторович:
«До обеда проводились тактические занятия, стрельба на полигоне, ночью копали траншеи, укрепляя вторую линию обороны. Немцы в этом районе около года укрепляли свою линию обороны, разбирали дома ближайших деревень, строили блиндажи и закапывались в землю. Наконец, мы узнали, что идём в наступление. В ночь на 12 июля – исходный рубеж. В вещмешке – запасной диск патронов, дневная порция хлеба. В небо взвилась зелёная ракета. Не успела она сгореть в утреннем рассвете, как ударили сотни орудий. Над головами с воем пронеслись снаряды «катюши».
После начала нашей артиллерийской подготовки немцы пытались открыть ответный огонь. Но вскоре их батареи замолчали, и мы с восторгом наблюдали за работой наших артиллеристов.
Рассвело, но огонь не ослабевал. Артиллерия стала переносить огонь в тылы противника. В воздухе появились наши эскадрильи бомбардировщиков, начали обрабатывать передний край противника.
Фыркая и осторожно переваливаясь через траншеи, пошли наши грозные танки Т–34. Командир взвода автоматчиков скомандовал: «Гвардейцы, вперёд!». Начался заключительный этап операции. Пользуясь затишьем и перетерпев полтора–два часа ураганного артиллерийского огня, оставшиеся в живых немцы спешили сдаться в плен. Нашей роте достались богатые трофеи – 47 пленных немецких солдат и офицеров. Не задерживаясь с пленными, врываемся в траншеи противника.
Танки вышли на оперативный простор и начали преследовать отступавшего врага, бросавшего на своём пути имущество и боевую технику. Мы, выполнив операцию, в назначенных пунктах построили боевые колонны и вышли на большак. Вскоре узнаём, что немцы бросили много вещевого имущества, разного награбленного добра и заминировали его. Сапёры, умелыми руками извлекая взрывчатку, обезопасили дорогу. На пути нам попался указатель, на котором было написано по–немецки – до Берлина 1358 километров. Не близко, но мы обязательно всё преодолеем, ибо наш путь домой лежал через Берлин. Противник отступил на 40 километров и не мог оказать серьёзного сопротивления. В одном из районных центров он занял заранее подготовленные позиции. Наша часть направилась в тыл врага. Неприятельская группировка была окружена, три тысячи немецких солдат уничтожены, часть взяты в плен. Город Карачев – освобождён, его жители с радостью встречали освободителей».
В наступлении на Сухиничи, перед Козельском Павла Викторовича ранили, две недели он лечился в госпитале в Калуге. Подлечили – и снова на фронт. С освобождением Брянска нашим воинам был открыт путь к Латвии и Литве. Очень помогли белорусские партизаны, базировавшиеся в брянских лесах.
Радость была большая
Ожесточённые бои шли за Витебск – важный промышленный центр. Противник продолжал перебрасывать свежие силы. В 1944 году наши войска вышли к Балтийскому морю. В составе своей части Павел Викторович брал Ригу. Немцы оборонялись жестоко, в плен сдавались редко.
После Павел Третьяков проходил службу в 150–м укрепрайоне. Условия были суровыми. Две недели пришлось лечиться в медсанбате, после того как у Павла сильно замёрзли ноги и он не мог ходить. Победу Павел Викторович встретил под Кёнигсбергом. Стоял на посту в штабе батальона. Прибежал комбат: «Немцы сдались, окончательно капитулировали!». Это было в 15 часов 8 мая 1945 года. Радость была большая! Кончилась бойня! Разбили фашистов и остались живы!
Павла Викторовича наградили орденом Славы III степени за один из боёв при освобождении Белоруссии, медалью «За отвагу» – за взятие в плен группы немецких солдат. Павел Третьяков оставался на сверхсрочной службе до 1951 года, так как из–за больших военных потерь служить было некому, даже отпуск не давали.
В 1951 году Павел Третьяков поступил на электрогенераторный завод в цех № 3, получил профессию шлифовщика. Затем работал по специальности в инструментальном производстве. Портрет Павла Викторовича не раз заносили на цеховую и заводскую Доски почёта. Несколько раз он был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования», ему присвоено звание «Ветеран труда завода».
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