Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин принимает поздравления Сегодня митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отмечает 65-летие со дня рождения. Главу Удмуртской...

Личная Победа. Бессмертный полк газеты «Удмуртской правды» День Победы не состоялся бы без мужества наших отважных воинов. Миллионы мужчин воевали на фронтах Ве...

Третий лишний. Собственники могут платить за воду, газ и отопление напрямую поставщикам В апреле вступил в силу новый федеральный закон, согласно которому потребители коммунальных услуг мог...