Победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» стала педагог из Ижевска!...

Работники холдинга «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) примут участие в конкурсе професси...

Всего по стране откроется 15 волонтёрских центров....

Вечером 20 апреля во Дворце детского и юношеского творчества состоится “Ночь карьеры в IT” - уникальн...