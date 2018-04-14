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Подведены итоги первого общероссийского конкурса профмастерства среди предприятий холдинга АО «Технодинамика» ТD-PROF-2018

13 апреля
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Двенадцатого апреля в Удмуртии на базе Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ) состоялся корпоративный конкурс профессионального мастерства ТD-PROF-2018. Участие в нем приняли сорок представителей рабочих профессий предприятий холдинга АО «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

8 Подведены итоги первого общероссийского конкурса профмастерства среди предприятий холдинга АО «Технодинамика» ТD-PROF-2018

Работники из московского машиностроительного завода «Маяк», московского «МПО им. И. Румянцева», столичного МКПК «Универсал», подмосковного НПП «Респиратор», самарского АО «Авиаагрегат», екатеринбургского «НПП «Старт» им. А.И. Яскина», кировского «Электропривода», «Сарапульского электрогенераторного завода» и трех уфимских предприятий: «Уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика», УАПО и «УМПП «Молния» боролись за право быть лучшими в трех номинациях: токарь, фрезеровщик, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Лучшими среди токарей стали: 1 место - Азат Гиниатуллин («Гидравлика», Уфа); 2 место - Владимир Графов («Универсал», Москва); 3 место - Антон Ширяев («Гидравлика», Уфа).

В номинации «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» призовые места заняли: 1 место - Дарья Глухова (СЭГЗ, Сарапул); 2 место - Екатерина Шамшурина (СЭГЗ, Сарапул); 3 место - Тагир Шарипкулов (УАПО, Уфа).

Среди фрезеровщиков: 1 место - Юрий Галанин («Старт», Екатеринбург); 2 место - Александр Черепанов (СЭГЗ, Сарапул); 3 место - Алексей Русинов (СЭГЗ, Сарапул).

«Огромное спасибо всем участникам и победителям, особенно хочется отметить работу, которую проделали организаторы. Директор производства АО «СЭГЗ» Сергей Николаевич Кононин имеет шестнадцатилетний опыт проведения подобных мероприятий, но всё-таки это был огромный труд, который остался за кадром. Все прошло замечательно. Надо продолжать традицию проведения этого конкурса и в будущем», - прокомментировал результаты конкурса первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «СЭГЗ» Алексей Беляев.

За первые места был вручен приз в размере 50 тыс. рублей, за вторые – 20 тыс. рублей и по 10 тыс. рублей за третьи позиции. Победители представят холдинг и свои заводы на всероссийском конкурсе профмастерства среди работников отечественной авиастроительной отрасли в Москве.

«В середине года станет известно, на каком из предприятий холдинга «Технодинамика» Состоится следующий конкурс профмастерства, который, я надеюсь, станет ежегодным», - сказал начальник управления персонала холдинга АО «Технодинамика» Андрей Сударев.

Мероприятие проводилось по инициативе первичной профсоюзной организации АО «СЭГЗ». Его организаторами стали холдинг «Технодинамика», российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности «Профавиа» и «Сарапульский электрогенераторный завод».

«Конкурс действительно стал важным событием в жизни холдинга, завода и профсоюза и отрасли в целом», - сказал заместитель председателя российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности «Профавиа» Юрий Кононов.

По материалам пресс-службы АО «СЭГЗ»

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