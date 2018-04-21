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Подрядные организации будут защищать планы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в региональном Миндортрансе

21 апреля
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Об этом объявил и.о. начальника КУ УР «Управтодор» Денис Рябов, курирующий реализацию проекта в регионе, на очередном заседании проектного офиса. В следующую пятницу, 27 апреля все подрядчики, участвующие в проекте, представят специалистам республиканского Минтранса и Администрации города Ижевска графики производства работ и поставки материалов, регламенты взаимодействия с заказчиками и инженерным контролем, формы исполнительской документации и другую информацию.

Img 20180411 wa0000 1 Подрядные организации будут защищать планы по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в региональном Миндортрансе

«Каждый руководитель дорожного предприятия будет лично презентовать свой план работ на сезон, ответит на наши вопросы. Получается такая своеобразная защита дипломного проекта – рассказал Денис Рябов. - Мы реализуем эту практику впервые, но я уверен, что наши подрядчики подойдут к решению задачи ответственно».

В Минтрансе уверены, что это отчетное мероприятие позволит Заказчикам точно понимать степень готовности подрядчиков к строительному сезону и повысит уровень личной ответственности руководителей дорожных организаций.

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