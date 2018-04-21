«Каждый руководитель дорожного предприятия будет лично презентовать свой план работ на сезон, ответит на наши вопросы. Получается такая своеобразная защита дипломного проекта – рассказал Денис Рябов. - Мы реализуем эту практику впервые, но я уверен, что наши подрядчики подойдут к решению задачи ответственно».
В Минтрансе уверены, что это отчетное мероприятие позволит Заказчикам точно понимать степень готовности подрядчиков к строительному сезону и повысит уровень личной ответственности руководителей дорожных организаций.
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