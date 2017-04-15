Вышел в свет первый номер журнала «Следствием установлено», издаваемого Следственным комитетом России. В числе других материалов в нем опубликована статья с подробностями расследования дела о «Балезинском маньяке», сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Автор статьи - заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Евгений Федоров. В послужном списке Федорова – самые сложные уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных в республике.
Одно из расследованных им дел – об убийстве малолетних брата и сестры Касимовых в поселке Балезино. Это преступление вызвало высокий общественный резонанс, преступник понес заслуженное наказание. В своей статье Евгений Семенович рассказал о расследовании этого жестокого злодеяния, о том, как был изобличен преступник, как проверялись версии и собирались доказательства.
Для широкого круга читателей каждый новый номер журнала будет доступен на официальном сайте Следственного комитета России.
Фото: rusdialog.ru
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