**21 февраля в Национальном музее имени К. Герда откроется выставка «Треугольники судьбы», посвященна...

**В УРМИИ открылась выставка кубинского художника Омара Годинеса «Куба рядом». Четыре десятка живопис...

Приглашение на культурные мероприятия, запланированные в Ижевске в ближайшее время....