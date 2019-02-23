«Деликатес» - это хроника жизни маргинальной России, которую «приличные граждане» стараются не замечать, от которой стараются дистанцироваться. Это бродящее, как домашняя брага, человеческое варево - вечные безработные, алкоголики, наркоманы, трассовые проститутки, грузчики и продавщицы крошечных магазинов. Деклассированные элементы. Нищеброды. Денег у них нет, зато у многих – богатая коллекция «ходок на зону». Тюрьмы они не боятся, о перспективе получить срок думают почти равнодушно, потому что тюряга в этой среде – такая же естественная часть биографии, как 9 классов школы и незаконченное малярное училище. Посидим – выйдем.
Здесь нет экзистенциальных кризисов, рефлексий, трагических вопросов уровня «быть или не быть» самому себе. Их хроника жизни – это и вправду что-то хроническое – болезненное и неизлечимое. Примитивное биологическое существование сводится к еде, выпивке и сексу - точнее, к жрачке, бухлу и перепихону. Зато эти ценности (поскольку других нет) герои «Деликатеса» защищают и отвоёвывают с остервенением – убивают друг друга из-за случайной любовницы, из-за 200 рублей на пиво, из-за одной крабовой палочки.
Это не преувеличение. Настоящий случай убийства за крабовую палочку и дал название документальной пьесе Миши Соловьёва – участника театра Les Partisans, ученика Школы удмуртской драматургии, следователя-криминалиста Завьяловского района Удмуртии. Все остальные истории совершённых легко, без сомнений и мук совести преступлений тоже документальны. Чтобы зрители об этом не забывали, каждое появление персонажей сопровождается их следственными досье – портреты фас и профиль, даты рождения (большинство из них – молодые люди), род занятий, прежние судимости. Даром что занятые в спектакле «партизане» даже не пытаются создавать гиперреалистичные образы, не играют в «бытовую чернуху», совсем не используют грим, не чернят зубы, чтобы щербатый, не знакомый с хорошей стоматологией рот больше соответствовал социальному портрету героя, не носят дешёвое шмотьё, документальные фразы на далеком от высокой литературности языке окраин произносят без смака, остранённо, вязкий безнадёжный ужас неблагополучных районов наползает на зрительный зал как ядовитое облако. Московский критик, эксперт «Золотой маски» Алексей Киселёв сравнил «Деликатесы» с фильмом Балобанова «Груз 200» и макабрическими эпизодами сериала «Фарго». Но «Деликатесы» страшнее – именно тем, что в них нет авторских художественных переосмыслений и обобщений, нет персонажей, созданных пусть и на основе подлинных наблюдений за «подпольной жизнью большой империи», но всё же выдуманных. Здесь всё – протокол. Каждый эпизод – о том, что совсем рядом.
Актёры Les Partisans работают в белых защитных комбинезонах – как лабораторные учёные, пристально изучающие явление и пока не дающие ему никаких оценок, только фиксирующих, как разрастается плесень, как мутируют подопытные организмы. Как спасатели в костюмах химзащиты или врачи, делающие прививку страшной болезни, чтобы зрители переболели ею в лёгкой форме и получили хоть какой-то иммунитет от настоящей заразы.
Было бы наивно предполагать, что этот спектакль позволит его героям посмотреть на себя со стороны – герои «Деликатеса» вряд ли были в зрительном зале после групповых походов в кукольный театр в младшей школе. Одна из возможностей, которые может дать театр, это проживание собственных внутренних конфликтов через встречу с ними вовне себя. Здесь нет и этого - вряд ли кто-то из постоянных зрителей Центра современной режиссуры и драматургии, в сфере интересов которых – современная литература, музыка, театр, дизайн, развитие городской среды, экологические проблемы, психология (их можно встретить на большинстве тематических мероприятий города), думающих, критичных, может узнать себя и свои проблемы в героях «Деликатеса». Но искусство (в том числе театр) может также позволить зрителю встретиться со своими страхами, а порой берёт на себя публицистическую функцию. Гран-при Берлинского кинофестиваля несколько дней назад получил фильм Франсуа Озона «По воле божьей», по-журналистки дотошно и детально говорящий о том, как католическая церковь покрывает священников-педофилов. Знать об этом и говорить вслух сегодня важнее, чем делать вид, что ничего такого не происходит. С «Деликатесом» та же история: он расширяет картину мира, не отменяет всего прекрасного, что есть в жизни, но напоминает, что совсем рядом, на окраинах наших городов, в однообразных спальных районах всё совершенно иначе.
Несмотря на локальность описанных в «Деликатесе» сюжетов (все они взяты из личной практики драматурга-следователя Миши Соловьёва и произошли в Завьяловском районе), спектакль этот, конечно, не про Удмуртию. Больше того, он и не про Россию (или не только про Россию), хотя в финале жутким перечислением звучат заголовки криминальной хроники, где одни жители многочисленных российских городов калечат, увечат и убивают других. Тут невольно вспоминается «Левиафан» Андрея Звягинцева, сюжет которого вообще-то был вдохновлён историей американского сварщика Мартина Химейера. Такие социальные гетто, где концентрация безнадёги, невозможности жить как-то иначе, где жизнь человека ничего не стоит (точнее, стоит одну крабовую палочку или в лучшем случае две-три бутылки пива) есть в каждой стране. Можно не думать о них, не хотеть знать подробностей. Можно пробовать всмотреться в них, тем более что «партизане» предлагают щадящий метод – смотреть в их симпатичные умные лица и только догадываться, что там, на самом дне. В начале ХХ века подушку безопасности между приличными зрителями и маргинальными героями держали Максим Горький и МХАТ. В начале XXI века это делают Соловьёв и Les Partisans.
P.S. В Ижевске, в пространстве ЦСДР/Конюшня спектакль «Деликатес» (18+) будет сыгран 22 и 23 февраля. Спектакль режиссёра Павла Зорина вошёл в лонг-лист (список наиболее заметных спектаклей страны сезона 2017-2018, по мнению экспертного совета) национальной премии «Золотая маска». В рамках золотомасочных показов в Москве «Деликатес» будет показан в Культурном центре ЗИЛ 8 марта.
Фото из архива театра Les Partisans
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