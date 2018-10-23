Со стороны Правительства Удмуртской Республики документ подписал Глава Удмуртии Александр Бречалов, со стороны АО «Российские железные дороги» - начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.
Как прокомментировал руководитель региона, планы по строительству здания вокзала довольно серьёзные. «Мы постараемся к 2020 году (максимум 2021 год), начать и закончить работы по реконструкции и строительству вокзального комплекса в городе Можге. Вы знаете, это одно из самых старейших зданий ж/д вокзалов в Удмуртии. Для этого Правительством выделены необходимые средства. И в этом году мы уже начнём процедуры по проектированию. Руководство РЖД пошли нам на встречу и перенесли сроки строительства вокзала с 2021 года на 2019-2020 годы», - сказал Александр Бречалов.
В ходе рабочей встречи стороны также обсудили и другие текущие вопросы сотрудничества: исполнение обязательств по реконструкции железнодорожного вокзала города Глазова, организация пригородных перевозок, обеспечение транспортной безопасности на железной дороге, перспективные планы по привлечению инвестиций в экономику республику.
На подходе к журналистам начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун подчеркнул: «Все ранее принятые решения выполнены. Сегодня мы обсудили ряд вопросов, в том числе реконструкцию станции Балезино. Компания «РЖД» вкладывает в этом году 520 миллионов рублей. Обсудили выделение земли для строительства служебного жилья. Взаимодействие с республикой продолжается, и мы договорились в будущем усилить наши совместные проекты».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.