Удмуртская Республика готовится ко дню своего рождения **В этом году Удмуртская Республика готовится по-особенному отметить День народного единства России и...

Андрей Чибис и Александр Бречалов ознакомились с ходом благоустройства Сарапула **После поездки на Сарапульский электрогенераторный завод главный государственный жилищный инспектор ...

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