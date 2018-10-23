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Подписано соглашение о совместном сотрудничестве в области строительства транспортно-пересадочного узла в Можге

23 октября
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В понедельник, 22 октября, прошла рабочая встреча Главы УР Александра Бречалова и начальника Горьковской железной дороги Анатолия Лесуна. В рамках встречи состоялось подписание Соглашения о совместном сотрудничестве в области строительства транспортно-пересадочного узла в городе Можга, объединяющего железнодорожный и автовокзалы.

Nik 7386 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Подписано соглашение о совместном сотрудничестве в области строительства транспортно-пересадочного узла в Можге

Со стороны Правительства Удмуртской Республики документ подписал Глава Удмуртии Александр Бречалов, со стороны АО «Российские железные дороги» - начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун.

Как прокомментировал руководитель региона, планы по строительству здания вокзала довольно серьёзные. «Мы постараемся к 2020 году (максимум 2021 год), начать и закончить работы по реконструкции и строительству вокзального комплекса в городе Можге. Вы знаете, это одно из самых старейших зданий ж/д вокзалов в Удмуртии. Для этого Правительством выделены необходимые средства. И в этом году мы уже начнём процедуры по проектированию. Руководство РЖД пошли нам на встречу и перенесли сроки строительства вокзала с 2021 года на 2019-2020 годы», - сказал Александр Бречалов.

В ходе рабочей встречи стороны также обсудили и другие текущие вопросы сотрудничества: исполнение обязательств по реконструкции железнодорожного вокзала города Глазова, организация пригородных перевозок, обеспечение транспортной безопасности на железной дороге, перспективные планы по привлечению инвестиций в экономику республику.

На подходе к журналистам начальник Горьковской железной дороги Анатолий Лесун подчеркнул: «Все ранее принятые решения выполнены. Сегодня мы обсудили ряд вопросов, в том числе реконструкцию станции Балезино. Компания «РЖД» вкладывает в этом году 520 миллионов рублей. Обсудили выделение земли для строительства служебного жилья. Взаимодействие с республикой продолжается, и мы договорились в будущем усилить наши совместные проекты».

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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