В рамках подписанного соглашения банк «Восточный» будет содействовать развитию ипотечных программ и поддерживать инновационные проекты в рамках существующего на территории Удмуртской Республики бизнес-инкубатора. Комментируя на подходе к журналистам суть соглашения, Глава Удмуртии подчеркнул, что одно из направлений сотрудничества – реализация совместных проектов по поддержке и развитию малого бизнеса. «Есть совершенно конкретный набор мероприятий. Мы сейчас обсуждаем возможности МФЦ для малого бизнеса, участие в проектах, таких как бизнес-инкубатор. Напомню, что малый бизнес – и в этом сегменте мы особенно выделяем IT-отрасль – для нас приоритет, это экономическая безопасность региона на ближайшие пять лет. И в этом направлении мы в банке «Восточный» видим важного стратегического партнёра», - сказал Александр Бречалов. «Удмуртская Республика сегодня становится технологическим центром России. Банк «Восточный» уделяет ключевое место развитию технологий, поэтому для нас – это особо важное стратегическое партнёрство, которое связано, как с предоставлением банковских услуг «Восточного», так и с использованием кадрового потенциала республики», – отметил председатель правления банка «Восточный» Дмитрий Левин.
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Подписано соглашение о сотрудничестве между Удмуртской Республикой и Банком «Восточный»
9 февраля0
В пятницу, 9 февраля, Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и Председатель правления ПАО КБ «Восточный» Дмитрий Левин подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает активное участие банка «Восточный» в развитии программ для малого бизнеса, а также создание на базе Банка «Восточный» многофункциональных центров оказания государственных услуг для физических и юридических лиц республики.
Подписано соглашение о сотрудничестве между Удмуртской Республикой и Банком «Восточный»
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