Пулевая стрельба. Юлия Каримова – чемпионка мира **Чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки стала Юлия Каримова. Кроме этого высокого зва...

Следж-хоккей. В память о старшем товарище **Сегодня завершится турнир по следж-хоккею в память о Викторе Кузнецове – одном из первопроходцев па...

С тревогой и… оптимизмом. Сегодня «Ижсталь» начинает очередной сезон в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). **Соперник – китайская команда «КРС-ОЭРДЖИ». Восьмого сентября ижсталевцы встретятся с другим китайс...