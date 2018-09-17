Свои подписи под документом поставили Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и президент АНО «Школьная баскетбольная лига «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов.
Соглашение предусматривает установление долгосрочных партнёрских отношений, направленных на развитие детско-юношеского баскетбола в Удмуртской Республике, посредством организации всестороннего и эффективного сотрудничества по реализации и успешному проведению Всероссийского спортивного мероприятия – Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразовательных организаций республики.
В рамках соглашения ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» берёт на себя обязательства по финансированию организации и проведения регионального финала в Удмуртской Республике, обеспечивает проезд, проживание, питание почётных гостей, участвующих в мероприятиях Чемпионата (в церемониях открытия и награждения, пресс–конференциях, семинарах, мастер–классах, встречах с участниками Чемпионата и т.д.). Данный проект реализуется на территории Удмуртской Республики посредством межведомственного взаимодействия Министерства по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской Республики и Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Минспорт УР в рамках проведения мероприятий Чемпионата берёт на себя обязательства по формированию и обеспечению работы судейского корпуса, а Минобрнауки УР – по предоставлению площадок для проведения соревнований на базах общеобразовательных организаций УР.
«Одна из ключевых наших задач – это вовлечение школьников, молодёжи в активные занятия физкультурой и спортом. Школьная баскетбольная лига – это объединяющий всероссийский турнир, с помощью которого решается, в том числе, и эта задача. Поэтому мы поддерживаем этот проект. Я благодарю руководство Лиги и компанию «Т плюс», партнёров турнира, учителей физкультуры, тренеров, которые вкладывают душу в ребят», - сказал Глава Удмуртии на подходе к журналистам.
Он отметил, что в республике имеются резервы по увеличению количества участников регионального турнира, и если сейчас участвует более 500 команд, то пора ставить и максимальную планку, чтобы задействовать все учебные заведения.
«Вы знаете, что в Удмуртии спорту уделяется огромное внимание, дети всегда были и остаются в приоритете государственной политики. Я очень трепетно отношусь к этой теме, я сам в спорте. Здорово, что такие проекты у нас реализуются, и я уверен, что за Удмуртию будет не стыдно. У нас цель, чтобы наши профессиональные клубы как минимум состояли на 80 процентов из наших игроков. Данный проект будет содействовать и этой цели», - добавил Александр Бречалов.
По словам Александра Бречалова, развитие детского и юношеского спорта – это работа в двух направлениях: поддержка действующих детских лиг и дальнейшее развитие спортивной инфраструктуры, в частности, стоит задача по перепроектированию спортивных игровых залов, чтобы была возможность установки трибун и для зрителей. Глава напомнил, что сейчас в Можге строится современный спортивный комплекс с двумя игровыми площадками – залом и ледовой ареной. Кроме того, в планах на январь-февраль следующего года приступить к реконструкции Ледового Дворца «Ижсталь», чтобы сделать там универсальную площадку для проведения соревнований с активным вовлечением зрительской аудитории.
Алексей Фролов подчеркнул, что с каждым годом увеличивается количество регионов – участников Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»: «Сегодня мы говорим уже о совершенно другом качестве школьного баскетбола. Сейчас матчи Школьной баскетбольной лиги по накалу борьбы, по профессионализму не уступают уровню взрослых турниров». Ещё большему развитию школьного баскетбола в Удмуртии, по мнению спикера, способствует то усиленное внимание, которое уделяют власти региона и лично Глава УР детскому спорту. Добавим, что сегодня в спортивном зале Ижевской медакадемии прошли заключительные игры Всероссийского турнира по баскетболу среди мужских команд на призы ИЭМЗ «Купол». Победителем стала команда «Уфимец» из Уфы. Второе место занял клуб «Восток-65» из Южно-Сахалинска, третье – БК «Купол-Родники» (Удмуртия). Подробнее о турнире можно узнать по ссылке: https://vk.com/bkrodniki
Для справки:
Самый масштабный социально-спортивный проект на всём постсоветском пространстве стартовал в Перми в 2007 году и реализуется ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» при поддержке компании ПАО «Т Плюс». Благодаря спонсорской помощи команды-участницы Чемпионата обеспечиваются комплектом баскетбольных мячей, победители дивизионального этапа соревнований – профессиональной баскетбольной формой. Так, за время реализации проекта (с 2007 по 2018 годы) школам-участницам Чемпионата безвозмездно переданы 360 768 баскетбольных мячей, 76 244 комплекта баскетбольной формы, 2 078 баскетбольных разминочных костюмов. Для детей также проводятся обучающие лекции и мастер-классы с участием прославленных спортсменов, для тренерского состава и учителей физкультуры – учебно-методические семинары на тему «Школьный баскетбол и его особенности».
В Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Удмуртской Республики сезона 2017-2018 гг. приняли участие 533 команды из 320 общеобразовательных организаций региона.
Всего в соревнованиях прошедшего сезона приняли участие 17 794 школьные команды из 68-ми регионов Российской Федерации, а также Монголии и Киргизии. Главный приз Чемпионата – командная поездка на «Финал четырёх» Евролиги – старейшего и самого статусного европейского клубного баскетбольного турнира. За время реализации проекта команды-победительницы побывали в Испании, Германии, Франции, Турции, Великобритании, Италии и Сербии.
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