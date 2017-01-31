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Поднос с пирожными похитил 18-летний юноша из магазина в Воткинске

30 января
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I (3) Поднос с пирожными похитил 18-летний юноша из магазина в Воткинске

18-летний житель города Воткинска задержан за хищение пирожных. С прилавка продуктового магазина юноша вынес поднос с пирожными и выбежал на улицу. Продавец догнать его не смогла, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Подозреваемый в совершении грабежа был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ – «грабеж».

Фото: pressfoto.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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