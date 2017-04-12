Активисты регионального отделения ОНФ в Удмуртии 12 апреля приглашают всех желающих присоединиться к масштабному флешмобу в социальных сетях «Подними голову». Он приурочен ко Дню космонавтики.
Согласно идее, пользователям соцсетей 12 апреля предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой. Начало акции – в 09:07 мск, время старта корабля «Восток-1», на борту которого был первый в мире космонавт Юрий Гагарин.
Идея акции родилась на площадке медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге. Концепцию флэшмоба участники медиафорума разработали вместе с режиссером Тимуром Бекмамбетовым, продюсером недавно вышедшего фильма "Время первых".
«12 апреля – день, когда всем нам стоит поднять голову и посмотреть в небо. Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королев, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечет внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса. Присоединяйтесь к флешмобу и проинформируйте о нем своих читателей», – заявил корреспонденту ONF.ru Тимур Бекмамбетов.
12 апреля 1961 г. космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.
Спустя год данная дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР как День космонавтики. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Фото:gazeta.ru
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