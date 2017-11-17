- Произошедшая трагедия сплотила город и его жителей. Понимая всю тяжесть положения пострадавших, люди активно пытаются помочь, поддержать в трудную минуту тех, кто в одночасье остался без жилья и самых необходимых вещей. Это, на мой взгляд, самое важное, - рассказывает директор фонда Иван Черезов.
Собранную сумму распределят на основании информации из оперативного штаба, где принимаются и обрабатываются все данные о необходимой помощи жильцам. Подробный отчет по поступлениям и тратам будет размещен в открытом доступе на сайте фондсообщество.рф
Напомним, перевод любой суммы можно осуществить по реквизитам общественной некоммерческой организации:
ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ «СООБЩЕСТВО»
ИНН 1841072661
ОГРН 1171832017499
КПП 184101001
БИК 049401601
К/с 30101810400000000601
р/с 40703810368000000540
ПАО Сбербанк отделение № 8618/0312, 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 6.
В назначении платежа указать «Пожертвование для пострадавших жителей дома в г. Ижевск». А также с помощью смс-сообщения на короткий номер 7715, текст - «Ижевск ХХХ», где ХХХ - сумма перевода.
Задать интересующие вопросы по сбору средств можно по тел. фонда - 8 (3412) 576-675.
Фото: astv.ru
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