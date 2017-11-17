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Поддержка людей – это важно

16 ноября
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Более 3 млн. рублей уже перечислено в помощь пострадавшим при обрушении дома в Ижевске по состоянию на 9.00 14 ноября, информирует фонд «Сообщество». Сбор средств был объявлен утром 10 ноября.

8c1ee707 ed7e 4093 8aa4 da264968c62e 1 Поддержка людей – это важно
  • Произошедшая трагедия сплотила город и его жителей. Понимая всю тяжесть положения пострадавших, люди активно пытаются помочь, поддержать в трудную минуту тех, кто в одночасье остался без жилья и самых необходимых вещей. Это, на мой взгляд, самое важное, - рассказывает директор фонда Иван Черезов.

Собранную сумму распределят на основании информации из оперативного штаба, где принимаются и обрабатываются все данные о необходимой помощи жильцам. Подробный отчет по поступлениям и тратам будет размещен в открытом доступе на сайте фондсообщество.рф

Напомним, перевод любой суммы можно осуществить по реквизитам общественной некоммерческой организации:

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ «СООБЩЕСТВО»

ИНН 1841072661

ОГРН 1171832017499

КПП 184101001

БИК 049401601

К/с 30101810400000000601

р/с 40703810368000000540

ПАО Сбербанк отделение № 8618/0312, 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, 6.

В назначении платежа указать «Пожертвование для пострадавших жителей дома в г. Ижевск». А также с помощью смс-сообщения на короткий номер 7715, текст - «Ижевск ХХХ», где ХХХ - сумма перевода.

Задать интересующие вопросы по сбору средств можно по тел. фонда - 8 (3412) 576-675.

Фото: astv.ru

Метки: Удмуртия Ижевск ЧС сбор средств для пострадавших

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Автор статьи

Самигулова Ольга Все материалы этого автора

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