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Поддержите своим голосом Абрамцевский дуб. Он претендует на звание "Европейское дерево года – 2019"

15 февраля
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С первого дня голосования российский номинант - могучий дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» из 15-ти стран-участниц выбился в лидеры!

01 Поддержите своим голосом Абрамцевский дуб. Он претендует на звание "Европейское дерево года – 2019"

Российская Федерация обладает большим количеством уникальных старовозрастных деревьев, которыми мы по справедливости гордимся и о них должен узнать весь мир. Наша страна во второй раз участвует в масштабном международном конкурсе. В прошлом году номинант от России, дуб из Белгородской области, из 13-ти стран-участниц занял престижное третье место.

Нынешнему европейскому конкурсу предшествовал национальный отборочный этап - конкурс «Российское дерево года – 2018». Путем открытого голосования на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru из 12-ти претендентов победил Абрамцевский дуб и автоматически стал номинантом в европейском соревновании. Голосование продлится до конца февраля. Победители будут объявлены 19 марта в Брюсселе, во время церемонии награждения в Европейском парламенте.

Последние годы Россия демонстрирует целую серию впечатляющих побед во многих международных соревнованиях. Пусть конкурс «Европейское дерево года – 2019» так же ознаменуется уверенной победой России! Участвуя в европейском конкурсе, Абрамцевский дуб ярко символизирует Россию, великую лесную державу!

Призываем всех любителей нашей российской природы, граждан нашей страны, патриотов проголосовать на сайте www.treeoftheyear.org за нашего претендента – подмосковный Абрамцевский дуб – #ГлавноеДеревоСтраны! Мы должны победить. Мы обязательно победим!

Фото звято с сайта http://rosdrevo.ru

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