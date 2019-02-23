Российская Федерация обладает большим количеством уникальных старовозрастных деревьев, которыми мы по справедливости гордимся и о них должен узнать весь мир. Наша страна во второй раз участвует в масштабном международном конкурсе. В прошлом году номинант от России, дуб из Белгородской области, из 13-ти стран-участниц занял престижное третье место.
Нынешнему европейскому конкурсу предшествовал национальный отборочный этап - конкурс «Российское дерево года – 2018». Путем открытого голосования на сайте всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru из 12-ти претендентов победил Абрамцевский дуб и автоматически стал номинантом в европейском соревновании. Голосование продлится до конца февраля. Победители будут объявлены 19 марта в Брюсселе, во время церемонии награждения в Европейском парламенте.
Последние годы Россия демонстрирует целую серию впечатляющих побед во многих международных соревнованиях. Пусть конкурс «Европейское дерево года – 2019» так же ознаменуется уверенной победой России! Участвуя в европейском конкурсе, Абрамцевский дуб ярко символизирует Россию, великую лесную державу!
Призываем всех любителей нашей российской природы, граждан нашей страны, патриотов проголосовать на сайте www.treeoftheyear.org за нашего претендента – подмосковный Абрамцевский дуб – #ГлавноеДеревоСтраны! Мы должны победить. Мы обязательно победим!
Фото звято с сайта http://rosdrevo.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.