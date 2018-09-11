Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.
Проект «Народный участковый» уже стал традиционным и является примером открытого, партнёрского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют, – наши граждане.
Конкурс пройдёт в три этапа. Первый этап проводится на районном уровне.
Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальных интернет-сайтах территориальных подразделений МВД по Удмуртской Республике будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.
Участники голосования смогут узнать о том, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Таким образом, населению будет предоставлена возможность выбрать победителя первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на районном уровне. Онлайн-голосование населения первого этапа конкурса пройдёт с 11 по 20 сентября текущего года. Победители продолжат состязание во втором этапе на официальном сайте МВД по Удмуртской Республике. Онлайн-голосование граждан пройдёт с 7 по 16 октября 2018 года. Участковый, набравший наибольшее количество голосов в ходе второго этапа конкурса, будет представлять Удмуртскую Республику на федеральном уровне.
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