Главная » Экономика » Поддали жару

Поддали жару

27 апреля
0

Теплоэнергетики не будут перекладывать на жителей Ижевска расходы на тепловые испытания сетей

F197cf6fbcc38f57303773f411d8a83d 538 Поддали жару

Сегодня в Ижевске завершаются тепловые испытания на магистральных сетях. Это обязательная диагностическая процедура, которая проводится один раз в пять лет и позволяет проверить состояние компенсирующих устройств сети в условиях температурных деформаций и выявить участки трубопроводов, которые предрасположены к дефектам и нуждаются в первоочередном ремонте.

– Выполнение таких работ позволяет выявить «слабые» места трубопроводов, провести необходимые ремонтные работы в межотопительный период, чтобы обеспечить надежность теплосетей и сократить количество порывов будущей зимой, - подчеркнул директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов.

Руководитель теплоснабжающей компании напомнил, что температурные испытания теплосетей проходили в Ижевске 24-27 апреля. Они затрагивали магистральные трубопроводы от теплоисточников ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также ЦТП, квартальные теплосети и системы теплопотребления зданий.

Во время тепловых испытаний температура теплоносителя в сетях плавно повышается с 75 до 125 градусов С (в случае с ТЭЦ-2) и до 120 градусов С (в случае с ТЭЦ-1) и поддерживается в течение двух часов, а затем плавно снижается до нормативной. Нагрев происходит поэтапно. Во время основного этапа температуру в сети сначала поднимают с 75 до 100 градусов С, затем в течение 8 часов выдерживается, прогревая сеть, и только потом температуру повышают до максимальных значений и поддерживают на этом уровне в течение двух часов. Далее температуру плавно снижают снова до 75 градусов С. Так вот, активная часть испытаний, то есть с подъемом температуры, по зоне ТЭЦ-2 проходила 25 апреля по зоне ТЭЦ-1 - 27 апреля.

– Именно эти моменты, когда идет подъем и сброс температуры, потенциально самые опасные, - подчеркнул директор УКС. - Пока температура неизменна, система стабильна и не разрушается. В моменты непосредственных температурных изменений система наиболее уязвима.

Во избежание ненужных рисков компания приняла дополнительные меры безопасности. В частности, в испытаниях не участвовали социальные учреждения, а также ветхие участки трасс и те сети, которые попали в программу капремонта и реконструкции этого года и будут заменены. На время испытаний они были отключены от системы теплоснабжения. А все службы, соцобъекты и жители домов, попадающих в зоны отключения, были заранее уведомлены о временной приостановке подачи тепловых ресурсов.

– На время испытаний мы мобилизовали все силы «Удмуртских коммунальных систем» в Ижевске и дополнительный персонал из Сарапула для того, чтобы сосредоточить их на всех критических участках теплосетей и в случае необходимости оперативно принимать меры по отключению повреждений, ограждению мест порывов, - рассказал Ярослав Балобанов.

Отвечая на вопрос о том, кто заплатит за «перетоп» в квартирах, который неизбежен во время повышения температуры теплоносителя в системе и соответственно в батареях, Ярослав Балобанов подчеркнул: испытания необходимы компании, поэтому за повышенный градус сети будет платить компания.

– Это мы обговорили с администрацией города и всеми управляющими компаниями. И еще раз, пользуясь возможностью, заявляю – все «перетопы» в домах будут оплачены нами путем сторнирования разницы между показаниями узла учета на вводе в дом и нормативными значениями. Там, где узла учета нет, там еще проще – пойдет оплата по нормативу, - заявил руководитель «Удмуртских коммунальных систем».

Фото: новости18.рф

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

Читать также

Энергосбыт становится ближе
4 мая
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл дополнительный центр обслуживания клиентов в Ленинском районе Ижевска....
К зиме сети готовят летом
4 мая
В «Удмуртэнерго» подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода...
Касса уходит в небо
30 апреля
Новый порядок применения контрольно-кассовой техники называют шагом в будущее...
От машины к машине
27 апреля
В Ижевске SIM-карты «Мегафон» взяли под контроль тепло- и водоснабжение...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо