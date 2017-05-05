Сегодня в Ижевске завершаются тепловые испытания на магистральных сетях. Это обязательная диагностическая процедура, которая проводится один раз в пять лет и позволяет проверить состояние компенсирующих устройств сети в условиях температурных деформаций и выявить участки трубопроводов, которые предрасположены к дефектам и нуждаются в первоочередном ремонте.
– Выполнение таких работ позволяет выявить «слабые» места трубопроводов, провести необходимые ремонтные работы в межотопительный период, чтобы обеспечить надежность теплосетей и сократить количество порывов будущей зимой, - подчеркнул директор ООО «Удмуртские коммунальные системы» Ярослав Балобанов.
Руководитель теплоснабжающей компании напомнил, что температурные испытания теплосетей проходили в Ижевске 24-27 апреля. Они затрагивали магистральные трубопроводы от теплоисточников ижевских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также ЦТП, квартальные теплосети и системы теплопотребления зданий.
Во время тепловых испытаний температура теплоносителя в сетях плавно повышается с 75 до 125 градусов С (в случае с ТЭЦ-2) и до 120 градусов С (в случае с ТЭЦ-1) и поддерживается в течение двух часов, а затем плавно снижается до нормативной. Нагрев происходит поэтапно. Во время основного этапа температуру в сети сначала поднимают с 75 до 100 градусов С, затем в течение 8 часов выдерживается, прогревая сеть, и только потом температуру повышают до максимальных значений и поддерживают на этом уровне в течение двух часов. Далее температуру плавно снижают снова до 75 градусов С. Так вот, активная часть испытаний, то есть с подъемом температуры, по зоне ТЭЦ-2 проходила 25 апреля по зоне ТЭЦ-1 - 27 апреля.
– Именно эти моменты, когда идет подъем и сброс температуры, потенциально самые опасные, - подчеркнул директор УКС. - Пока температура неизменна, система стабильна и не разрушается. В моменты непосредственных температурных изменений система наиболее уязвима.
Во избежание ненужных рисков компания приняла дополнительные меры безопасности. В частности, в испытаниях не участвовали социальные учреждения, а также ветхие участки трасс и те сети, которые попали в программу капремонта и реконструкции этого года и будут заменены. На время испытаний они были отключены от системы теплоснабжения. А все службы, соцобъекты и жители домов, попадающих в зоны отключения, были заранее уведомлены о временной приостановке подачи тепловых ресурсов.
– На время испытаний мы мобилизовали все силы «Удмуртских коммунальных систем» в Ижевске и дополнительный персонал из Сарапула для того, чтобы сосредоточить их на всех критических участках теплосетей и в случае необходимости оперативно принимать меры по отключению повреждений, ограждению мест порывов, - рассказал Ярослав Балобанов.
Отвечая на вопрос о том, кто заплатит за «перетоп» в квартирах, который неизбежен во время повышения температуры теплоносителя в системе и соответственно в батареях, Ярослав Балобанов подчеркнул: испытания необходимы компании, поэтому за повышенный градус сети будет платить компания.
– Это мы обговорили с администрацией города и всеми управляющими компаниями. И еще раз, пользуясь возможностью, заявляю – все «перетопы» в домах будут оплачены нами путем сторнирования разницы между показаниями узла учета на вводе в дом и нормативными значениями. Там, где узла учета нет, там еще проще – пойдет оплата по нормативу, - заявил руководитель «Удмуртских коммунальных систем».
Фото: новости18.рф
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