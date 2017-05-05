«ЭнергосбыТ Плюс» открыл дополнительный центр обслуживания клиентов в Ленинском районе Ижевска....

В «Удмуртэнерго» подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода...

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники называют шагом в будущее...

В Ижевске SIM-карты «Мегафон» взяли под контроль тепло- и водоснабжение...