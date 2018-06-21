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Подать заявку на благоустройство двора можно только в этом году

21 июня
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Сроки подачи заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изменились. Теперь отправить заявку для включения в программу, которая запланирована до 2022 года, можно будет только в этом году.

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Эти изменения депутаты утвердили на очередной сессии Городской думы после выступления начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации города Артема Богданова.

До этого программа подразумевала, что заявки будут приниматься ежегодно до 2022 года включительно. Однако, теперь решили ограничиться только этим годом. Приём заявок начнётся со 2 октября и продлится до 30 ноября. «Мы намерено перенесли сроки с летнего периода на осенний, учитывая, что многие жители в это время находятся в отпусках», – сказал Артем Георгиевич.

Начальник Управления и благоустройства также озвучил общий объём финансирования на реализацию программы в этом году – более 190 млн рублей. По словам Артёма Богданова, на сегодня средства распределены так:

– на благоустройство дворовых территорий Ижевска – около 100 млн рублей;

– на благоустройство общественных пространств – около 85 млн рублей.

Около 3 млн рублей было выделено на проведение рейтингового голосования. Кроме этого, в резерве находится сумма в районе 6 млн рублей. Эти деньги после определения экономии по результатам торгов городские власти планируют направить на благоустройство дополнительных дворов.

Напомним, в 2017 году в рамках программы Формирование современной городской среды» было подано 168 заявок на благоустройство дворовых территорий 220 многоквартирных домов.

На фото: В рамках программы в 2017 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу ул. Барышникова, 3

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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