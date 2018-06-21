Эти изменения депутаты утвердили на очередной сессии Городской думы после выступления начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации города Артема Богданова.
До этого программа подразумевала, что заявки будут приниматься ежегодно до 2022 года включительно. Однако, теперь решили ограничиться только этим годом. Приём заявок начнётся со 2 октября и продлится до 30 ноября. «Мы намерено перенесли сроки с летнего периода на осенний, учитывая, что многие жители в это время находятся в отпусках», – сказал Артем Георгиевич.
Начальник Управления и благоустройства также озвучил общий объём финансирования на реализацию программы в этом году – более 190 млн рублей. По словам Артёма Богданова, на сегодня средства распределены так:
– на благоустройство дворовых территорий Ижевска – около 100 млн рублей;
– на благоустройство общественных пространств – около 85 млн рублей.
Около 3 млн рублей было выделено на проведение рейтингового голосования. Кроме этого, в резерве находится сумма в районе 6 млн рублей. Эти деньги после определения экономии по результатам торгов городские власти планируют направить на благоустройство дополнительных дворов.
Напомним, в 2017 году в рамках программы Формирование современной городской среды» было подано 168 заявок на благоустройство дворовых территорий 220 многоквартирных домов.
На фото: В рамках программы в 2017 году выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу ул. Барышникова, 3
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