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Подарки. Хозяин леса погостил в резиденции

22 декабря
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Около 600 новогодних сувениров и 300 открыток изготовили воспитанники социальных учреждений

Когда в резиденции Главы республики гаснет свет и сотрудники разъезжаются по домам, самодельные игрушки – экспонаты необычной выставки, как и положено перед новогодьем, оживают и начинают переговариваться, хваля своих авторов. «Меня придумал Захар, ему пять лет», - шепчет соседям открытка, на которой мальчик из Можгинского детского дома изобразил ладошку, на каждом пальчике которой – сказочный герой. «А меня создали из ниток», - слышится тонкий голосок ангела, «прилетевшего» из Ижевского детского дома. «А я хозяин и хранитель леса, из природных материалов сделан», - гордится собой и авторами домик.

%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8 Подарки. Хозяин леса погостил в резиденции

И все сувениры (их около 600) и 300 праздничных открыток ждут не дождутся, когда добрая фея Евгения и ее помощники положат их в коробочки или конверты и отправят в еще одно путешествие – уже в качестве новогодних подарков руководителям федеральных министерств, ведомств, директорам крупных промышленных предприятий, представителям общественных организаций.

Добрая фея – это Евгения Сундукова, координатор проекта «Подарок своими руками». В нашей стране такой проект осуществляется с 2014 года. Три года его активно поддерживала Общественная палата Российской Федерации, а в 2016 году куратором и вдохновителем стала еще и некоммерческая организация «Гражданская инициатива». В 2017 году по инициативе Главы Удмуртии Александра Бречалова к проекту подключилась наша республика.

Организаторы не могли и предположить, что в резиденцию главы поступит такое огромное количество художественных работ! Рукотворные изделия прислали воспитанники 26 детских социальных учреждений. Выдумку, фантазию в работы вложили ребята из 13 детских домов, 10 социально-реабилитационных центров. Новогодние подарки подготовили также дети из центра реабилитации несовершеннолетних Республиканского наркологического диспансера и двух детских домов для умственно отсталых. Возраст авторов – от 3 до 18 лет.

Если ребенок еще не умеет рисовать, лепить или шить, он выполнял более простую (но для него достаточно сложную) работу: что-то наматывал, нанизывал. Это была такая школа волшебства! А как еще назвать занятия, на которых из кусочка линолеума возникала карандашница, когда в ход шли и джут, и водорастворимые мелки? Некоторые работы не только красивы, но и практичны: скажем, кухонная доска в виде рыбки – ее изготовил Родион из Каракулинской школы-интерната.

Новогодние подарки – давняя традиция. Но в наше время корпоративные сувениры – это, как правило, изделия массового производства. Вот и возникла идея вернуться к истокам этой традиции, когда подарки создавали своими руками. А что может быть трогательнее игрушек, изготовленных детьми?!

Для ребят такая акция – огромный стимул. Твою работу возьмет в руки директор завода или министр. Волновались, старались, фантазировали…

Евгения Сундукова сказала, что ребячий труд – небезвозмездный. Получит руководитель отрасли подарок, а на нем – имя ребенка, название социального учреждения, в котором он воспитывается. И, конечно, человеку, занимающему столь высокую должность, захочется позвонить в это учреждение, как-то поблагодарить и самого ребенка, и учреждение за необычный подарок.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил:

‒ Очень приятно, что благотворительную акцию поддержали так много участников. Глядя на подарки, чувствуешь, что дети вложили в них свою душу. Не сомневаюсь, что новогодние сувениры, сделанные руками воспитанников наших детских домов и согретые их теплом, принесут в дома людей, которым мы будем их дарить, счастье, добро и радость. А наши ребята в итоге обретут новых друзей.

В день, когда читатели получат этот номер газеты, рукотворные Деды Морозы, Снегурочки, Хозяин леса и другие сувениры уже окажутся в пути к адресатам, и очень скоро дети узнают, к кому именно попали их подарки.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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