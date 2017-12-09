Подарки экоактивистам. 30 ноября наградили самых активных участников акции «Дни защиты от экологической опасности» – более 100 человек. Так подвели предварительные итоги Года экологии в Удмуртии.

Незаконная расклейка запрещена. Ижевчане могут помочь очистить город от уличного спама. Администрация города Ижевска в ноябре в восемь раз повысила эффективность борьбы с незаконной рекламо...

Строительство новых полигонов ТКО и мусороперерабатывающих заводов обсудили в Удмуртии На организацию деятельности в области обращения с отходами региону выделят 65 млн. рублей...