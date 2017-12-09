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Подарки экоактивистам. 30 ноября наградили самых активных участников акции «Дни защиты от экологической опасности» – более 100 человек. Так подвели предварительные итоги Года экологии в Удмуртии.

8 декабря
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Послание городу

Работники учреждений культуры и образования, представители бизнеса, промышленных предприятий и средств массовой информации, внесшие значимый вклад в экологическое просвещение и принявшие активное участие в мероприятиях, организованных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, получили заслуженные награды.

%d0%a3%d0%b4%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c Подарки экоактивистам. 30 ноября наградили самых активных участников акции «Дни защиты от экологической опасности» – более 100 человек. Так подвели предварительные итоги Года экологии в Удмуртии.

Гости торжественного мероприятия смогли написать пожелание Ижевску и заложить его в капсулу времени «Заводной апельсин», посмотреть на арт-объект «Железный человек», созданный из батареек, а также поучаствовать в различных мастер-классах и увидеть лучшие конкурсные фотоработы и декоративные композиции на экологическую тематику. Победители и призеры республиканского творческого фотоконкурса «Сохраним природу вместе!» получили ценные подарки от «Удмуртнефти». Вручая их, начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ОАО «Удмуртнефть» Андрей Кузнецов пожелал, чтобы все мероприятия и наработки этого года дали импульс новым свершениям в будущем.

Сеять чистоту

В течение года по всей республике прошло 87 мероприятий, в которых приняли участие более 150 организаций и свыше 5 000 человек. Некоторые из них состоялись при финансовой поддержке «Удмуртнефти». В частности, в мае завершился экомарафон «Дерево Жизни», включавший в себя три акции – «Давайте сеять красоту!», «Солнечные уроки» и «Посадку разрешаю!». Тогда же на территории детского дома в Ижевске был заложен вишневый сад. В сентябре на набережной Ижевска открыли арт-объект, пропагандирующий раздельный сбор мусора. На сегодня в городе установлено 1 115 контейнеров для раздельного сбора отходов. Поддержав общероссийские акции «Зеленая Россия» и «Вода России», сотрудники «Удмуртнефти» вместе с другими волонтерами приняли участие в республиканском экосубботнике на берегу Ижевского пруда.

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Автор статьи

Наталья МИРОНОВА Все материалы этого автора

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