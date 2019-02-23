Заслуженное признание.
За прошедшие годы Международный фестиваль циркового искусства в Ижевске, бесспорно, стал одной из визитных карточек Удмуртии, долгожданным событием для тысяч зрителей. О том, насколько уникально и социально значимо это явление и чего ждать от программы 2019 года, «Удмуртской правде» рассказал бессменный председатель международного жюри фестиваля Дмитрий Иванов.
— Дмитрий Евгеньевич, фестиваль существует с 2008 года, трудно ли поддерживать ту высочайшую планку, которую он взял с первых же лет?
— Трудно, но необходимо. Я считаю своим долгом и честью продолжать традицию фестиваля, основы которого заложил первый Президент Удмуртии Александр Волков. Для него цирк был олицетворением самого демократичного, самого народного искусства, объединяющего зрителей всех возрастов и социальных слоёв, и при этом требующего потрясающего профессионализма – недаром он добился строительства в Ижевске циркового комплекса, на тот момент ставшего самым современным и технологичным в стране. Он был ценителем и знатоком цирка, и в мире цирка об этом знали. Мне не забыть тот день, когда на фестивале в Монте—Карло (мы были там по приглашению вице—президента фестиваля Урса Пилса), глядя на выступления артистов мирового класса, Александр Александрович Волков спросил меня: «Неужели мы не сможем сделать аналогичный фестиваль в Ижевске, в нашем новом цирке? Неужели жители Удмуртии не достойны такого праздника?». Это был огромный вызов, — но мы его приняли. В первые годы существования фестиваля мы зарабатывали себе имя, создавали репутацию, которая привлекала бы в относительно небольшой город в российском регионе цирковых звёзд первой величины – а мы поставили своей целью создать фестиваль звёздный, первоклассный по составу участников. Когда я рассказывал цирковым промоутерам в Западной Европе и в США о том, что мы в Ижевске собираемся делать крупный фестиваль циркового искусства, к нашей затее относились скептически. Бросьте эту затею, отмахивались они, цирковому миру не будет интересен конкурс где—то в российской провинции. Но уже через три—четыре года они стали сражаться за право представить своих лучших артистов на нашем фестивале, а некоторые с честью приняли приглашение войти в состав международного жюри.
Заявок на участие в конкурсе всё больше с каждым годом. Сейчас мы вынуждены отказывать артистам, предлагая им приехать через год, через два, поскольку раздувать конкурс этого года больше невозможно. Приехать к нам выражают желание артисты, уже завоевавшие награды многих международных цирковых фестивалей и конкурсов, в том числе лауреаты фестиваля в Монте—Карло. Наши бронзовые, серебряные и золотые медведи стали одной из престижных наград, получить которую стремятся лучшие представители своих жанров. Для молодых артистов наш фестиваль стал трамплином к славе: многих из них именно здесь заметили зарубежные импресарио и предложили им интересные контракты.
Оценило нас не только профессиональное сообщество, но и ижевский зритель. Мы начинали с пяти—шести представлений: конкурсные программы и завершающее гала—шоу. А в прошлом году потребовалось уже 12 представлений, чтобы вместить всех желающих (их было более 20 тысяч) посмотреть конкурсные программы и шоу победителей.
Эксклюзивная возможность.
— На ижевский цирковой фестиваль приезжают не только со всей республики, но и из соседних регионов. Это ведь тоже свидетельствует о его уровне.
— И об уровне (фестиваль – это невероятная концентрация выдающихся достижений мирового цирка), и об уникальности явления. Фестиваль в Ижевске даёт эксклюзивную возможность жителям Поволжья и Прикамья увидеть работу первоклассных артистов из Западной Европы, Северной Америки, Африки, Австралии, Японии… Эти артисты никогда в жизни не приедут в российские регионы на «обычные» гастроли – это востребованные мастера, контракты которых расписаны на много лет вперёд . Удмуртия оказалась единственным регионом, где зрители могут увидеть артистов из разных стран мира, представляющих свои лучшие номера. Дело в том, что цирковой фестиваль требует неимоверных организационных усилий, суперсовременной, технологичной площадки, способной принять номера любой сложности и личной воли его инициаторов, готовых не спать ночами, занимаясь подготовкой фестивальных программ. Ни в одном российском регионе, кроме Удмуртии, сегодня международных фестивалей циркового искусства нет. По два фестиваля действуют в Москве и Санкт—Петербурге (причём один из них молодёжный, а второй – узкоспециальный, клоунский).
Цирк без границ.
— О фаворитах этого года до начала работы жюри говорить рано, но очертить географию XII фестиваля и обозначить диапазон жанров мы уже можем.
— География фестиваля расширилась и включает в себя 15 стран – это и традиционные для циркового искусства страны Европы, Северной и Южной Америки, но и «тёмные лошадки», которых мы откроем не только ижевскому зрителю, но и международному культурному сообществу. Мы продолжаем творческое сотрудничество с Северной Кореей. В прошлом году по приглашению фестиваля «Пхеньянская весна» я побывал в этой стране и буквально пробил стену, которая существовала между культурами наших стран. Я увидел, что там расцвёл жанр воздушного полёта – в Пхеньяне сегодня работает 16 коллективов (для сравнения, в Российской государственной цирковой компании два воздушных полёта). На фестиваль подала заявку одна из этих северокорейских акробатических трупп – это будет не просто воздушный полёт, а впечатляющая комбинация с качелями. Африка будет представлена номером в жанре эквилибра «Царицы Савские» из Эфиопии — его уникальность в том, что вместе работают сразу семь артисток. От США на фестивале выступит силовая пара А&A, от Чехии – жонглёр Алан Шульц. Честь Великобритании и Украины будет защищать дуэт воздушных акробатов на ремнях A&J. Новым лицом фестиваля станет великолепный клоун из Австрии Дон Кристиан. На фестивале состоится мировая премьера номера в редком сегодня жанре «эквилибристы на переходной лестнице» под руководством Андрея Воложанина (Россия). Приедет один из лучших российских клоунов Владимир Дерябкин. Уникальный по технике и изумительно красивый номер представит Мурад Хыдыров – вместе с партнёршей они танцуют па де де на спинах скачущих лошадей. Дрессура хищников на этот раз будет представлена аттракционом Ольги Борисовой «В созвездии Льва». Дрессуру собак представит Евгений Комисаренко – в этом казалось бы полностью освоенном жанре он работает со своими белыми пуделями так, как не работает никто другой. Очень сильные номера на канате и на колесе смерти представляют артисты династии Суанбековых… Перечислять можно долго, но лучше увидеть выступления своими глазами.
К фестивалю готовы!
До начала фестиваля остаётся всего три недели. Зрители к нему уже готовы – билеты вовсю раскупаются. Директор Государственного цирка Удмуртии Андрей Лещинский убеждён, что их ждёт настоящий праздник циркового искусства:
— К каждому фестивалю мы относимся как к главному. К предстоящему фестивалю начали готовиться ещё в августе прошлого года – это позволило сформировать сильную конкурсную программу и гарантировать всем артистам технические возможности для воплощения их номеров. Сегодня в полной технической готовности к фестивалю находятся не только манеж и закулисная часть, но и гостиница «Арена»: она не первый год принимает артистов, съезжающихся на фестиваль. Как и прежде, программы фестиваля будут построены как полноценные цирковые представления — с блестящим конферансом, с эффектным лазерным и световым шоу.
В конкурсной программе фестиваля будут представлены около 20 номеров из 15 стран мира, среди которых — Австрия, Польша, Испания, Чехия, Великобритания, Эквадор, Мексика, США, КНДР, Китай, Австралия. Общее количество артистов – участников фестиваля приближается к 100.
В состав международного жюри вошли 9 человек – всемирно известные цирковые продюсеры, режиссёры, директора цирковых фестивалей.
В преддверии фестиваля, уже 15 февраля, мы открываем музейную экспозицию «Страницы истории Ижевского цирка». Мы давно думали о создании собственного музея, так как 124—летняя история Ижевского цирка — богатейшая и очень интересная. Благодаря помощи Государственного архива УР, Национального музея Удмуртской Республики, поклонников циркового искусства, сотрудников цирка мы сумели создать первую небольшую экспозицию. Это документы, старые афиши, фотографии, уникальные костюмы, макеты зданий, коллекции из личных архивов. Её смогут увидеть все зрители фестиваля и последующих программ. Выставка будет работать до 15 мая.
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