Под знаком «Невесёлого Роджера». Энергетики призывают жителей Удмуртии не игнорировать запрещающие знаки «Стой! Напряжение!», «Не влезай – убьёт!», «Высокое напряжение. Опасно для жизни!»

Сегодня мы не задумываемся, какую важную роль играет в нашей жизни электроэнергия, настолько прочно она вошла в наш быт. Но нельзя забывать о том, что электричество, кроме несомненных благ, несёт и опасность. Сетевые компании прилагают немало усилий для обеспечения мер электробезопасности на своих объектах, затрачивая на это немалые средства. Тем не менее, случаи поражения током людей не прекращаются.
По словам первого заместителя директора – главного инженера филиала «Удмуртэнерго» Андрея Вахрушева, карбоновые удочки очень хорошо проводят электричество. Идти с таким удилищем под высоковольтной линией то же самое, что идти с длинным железным прутом – эффект аналогичный. Но даже не важно, из какого материала сделано удилище. В любом случае – это не диэлектрик (материал, не проводящий электричество). Важно помнить, что попасть под высокое напряжение можно, даже если удочка не касается проводов.
– На территории республики находятся около 600 водоёмов – рек и прудов, потенциально опасных с точки зрения электротравматизма, – рассказывает Андрей Игоревич. – Это водоёмы, которые пересекаются трассами воздушных линий электропередачи различного напряжения. Согласно правилам минимально допустимое расстояние от земли до проводов составляет шесть метров, а длина современных удочек может быть существенно больше. Материалы, из которых изготовлены удилища, являются хорошими проводниками электрического тока, поэтому приближение удочки к проводам на расстояние менее полутора метров приводит к поражению электрическим током, причём не только самого рыбака, но и тех, кто находится рядом.
Чтобы не подвергать риску собственную жизнь и жизнь близких, не стоит игнорировать предупреждающие о смертельной опасности знаки на энергообъектах: «Стой! Напряжение!», «Не влезай! Убьёт!», «Осторожно! Электрическое напряжение!». Это не простые слова, это предупреждение о реальной угрозе.
– Мы проводим в республике большую профилактическую работу по предупреждению электротравматизма, – продолжает Андрей Вахрушев. – Организуем профилактические рейды по берегам водоёмов, проводим беседы с рыбаками о необходимости соблюдения правил электробезопасности, распространяем памятки и другие информационные материалы о правилах безопасной ловли в магазинах, которые торгуют рыбацкими принадлежностями. На всех наших опорах ЛЭП есть предупреждающие знаки, а около водоёмов, если вблизи них проходит трасса воздушной линии, установлены плакаты, запрещающие лов рыбы. В инструкции к каждой удочке, в том числе на самом удилище, всегда есть предостережение о недопустимости рыбалки вблизи воздушных линий. Но, несмотря на всё это, рыбаки игнорируют все предупреждения и идут на смертельный риск.
Рискуют жизнью и любители делать селфи на энергообъектах, в том числе с использованием штатива для телефона. Как и в случае с удочкой, можно попасть под напряжение, не касаясь токоведущих частей, а только приблизившись к ним на недопустимое расстояние. – В воздухе между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга, которая может нанести несовместимые с жизнью травмы. И такие случаи в том или ином регионе происходят постоянно, – говорит Андрей Вахрушев.
Не стоит также приближаться к провисшим и оборванным проводам воздушных линий электропередачи, а также подходить к лежащему на земле оборванному проводу на расстояние менее восьми метров. Вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи нельзя рубить деревья, складывать вещи, устраивать спортивные и игровые площадки, запускать воздушных змеев, разводить костры и устанавливать палатки вблизи энергообъектов.
И, конечно, нельзя лезть в трансформаторные будки и забираться на опоры линий электропередачи, чтобы поживиться цветными металлами или срезать провода. Результат таких вылазок один – либо смерть, либо травмы, делающие человека инвалидом.
Если вы стали свидетелем противоправных действий в охранных зонах энергообъектов, повреждений или нарушений в работе электрооборудования, сообщите об этом в Контакт – центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по тел. 8 – 800 – 100 – 33 – 00. Звонок бесплатный и анонимный. Или по телефону +7 (920) 05 – 05 – 777 в WhatsApp и Viber. Ещё одно средство обратной связи – анонимная форма на официальном сайте компании http://www.mrsk – cp.ru/contacts/soobshchit – o – khishcheniyakh – elektroenergii.
Фото: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
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