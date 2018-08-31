Сотрудники этих учреждений приняли участие в 598 совместных комиссионных обследованиях общеобразовательных учреждений. По их результатам составлены акты, в которых изложены рекомендации по усилению антитеррористической укрепленности объектов, которые вручены руководителям общеобразовательных учреждений.
Все 598 образовательных организаций прошли категорирование, на 529-и из них согласованы паспорта безопасности.
В ходе обследований сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проверили необходимую документацию сотрудников ЧОП и знание алгоритма действий при осложнении обстановки. Были выявлены и недостатки в подготовительной работе. В частности, на 136 объектах отсутствует либо требуют ремонта ограждения школьных территорий. 26 объектов не оборудованы системами видеонаблюдения, согласно присвоенной им категории опасности.
С начала 2018 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с администрациями образовательных организаций приняли участие в 157 учебных тренировках по принятию решений, в том числе при обнаружении подозрительных предметов.
С 1 сентября при помощи кнопок тревожной сигнализации подразделениями вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике будут охраняться 547 общеобразовательных учреждений, а 11 - частными охранными организациями.
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