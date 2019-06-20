5 июня в Государственном национальном театре Удмуртской Республики отметили профессиональный праздник – День социального работника – люди, которые целиком отдают себя заботе о других людях. Это труд по призванию, он по плечу только избранным. Одна из них – Надежда Клячина. Долгое время она заведовала социально-реабилитационным отделением, а сейчас работает санитаркой в Комплексном центре социального обслуживания населения Сарапула.
Рядом с бабушкой
В ночь перед праздником Надежда Аркадьевна чуть ли не до утра оказывала помощь Елене Андреевне (ей 91 год), которая отдыхала в круглосуточном стационаре комплексного центра. Поздним вечером, когда кто-то уже спал, а кто-то ещё смотрел телевизор, эта бабушка попросила Надежду Аркадьевну измерить артериальное давление. Обычно оно в норме, верхний показатель – не выше 130, а тут повысился до 170. Бабушка приняла лекарство, а в 12 часов ночи Надежда Аркадьевна снова измерила ей давление: снизилось, но ненамного. Конечно, Надежда Клячина бабушку не оставила, находилась с ней рядом. В два часа ночи, когда давление нормализовалось, Надежда Аркадьевна смазала Елене Андреевне – по её просьбе – спину в области лопатки, укрыла одеялом, выключила свет, пожелала спокойного сна и только тогда пошла отдохнуть.
Так же внимательна она и к другим отдыхающим. Кому-то надо закапать в глаза капли, с кем-то просто пообщаться, поговорить.
Сотрудники круглосуточного стационара стараются, чтобы за смену, а она длится 10 дней, подопечные бабушки и дедушки получили как можно больше положительных эмоций. Своими силами подготовили и показали спектакль «Колобок». В главной роли выступил культорганизатор Григорий Смолин, а костюмы к спектаклю сшила Надежда Клячина. Надежде Аркадьевне очень хочется, чтобы глаза у пожилых людей светились, и время от времени она радует их небольшими подарками.
В доме-интернате живут долго
Перед началом праздника удалось побеседовать и с социальными работниками филиала «Синтекский» Ижевского республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов Валентиной Каюкиной и Ольгой Сересевой. В их филиале расширено отделение милосердия, в котором находятся люди, нуждающиеся в постоянном уходе. Кого-то здесь и с ложечки кормят. В этом отделении есть люди, которые поступили в интернат ещё в семидесятые годы. Среди старожилов филиала – Александра Васильева. Ей 88 лет, она участница трудового фронта.
У многих постояльцев есть своё жильё, и интернат обеспечивает его сохранность. Кому-то надо пройти переосвидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы, допустим, включить в индивидуальную программу реабилитации подгузники, кому-то необходима справка из Пенсионного фонда или из Единого государственного реестра недвижимости… Во всём этом проживающим в доме-интернате помогают социальные работники.
Постояльцы ждут родных. А одна подопечная думала, что у неё родственников нет. Но через двадцать с лишним лет её нашла женщина, которая только в зрелом возрасте узнала, что у неё есть сестра-близнец. С какой радостью рассказали об этом Валентина Геннадьевна и Ольга Тихоновна!
А потом и они, и другие участники праздника прошли в зал Государственного национального театра УР, где состоялось торжество.
Параметры работы
Министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова привела цифры: в сфере социальной защиты республики трудятся более 7 тысяч человек – как социальные работники, так и врачи, педагоги, специалисты по работе с семьёй, сотрудники служб занятости. Как «скорая помощь», приходят они на помощь людям.
По традиции на празднике были обозначены параметры работы, на этот раз – до 2024 года. Татьяна Чуракова обратила внимание коллег на то, что в этом году Послание Президента РФ Федеральному собранию впервые «началось именно с нас, с нашей сферы».
Сотрудники отрасли социальной защиты Удмуртии участвуют в трёх региональных проектах национального проекта «Демография». По первому из них (он называется «Финансовая поддержка семей с детьми») в 2018-2019 годах выплаты получили более 7 тысяч семей, в которых родился первенец. За рождение третьего и последующего ребёнка семьи также получают выплату по линии социальной защиты. Сегодня в республике 21 тысяча многодетных семей.
Перед республикой стоит задача – достичь суммарного коэффициента рождаемости 1,7. Это межведомственная задача, в том числе – сферы социальной защиты. Татьяна Чуракова рассказала и о проекте «Содействие занятости женщин». 200 женщин в год получают помощь в переобучении и трудоустройстве. До 2024 года более 6 тысяч детей будут обеспечены местами в детских садах и яслях.
По проекту «Старшее поколение» в самое ближайшее время центры социального обслуживания населения получат новый транспорт. Этот проект предусматривает также долговременный уход за пожилыми гражданами. Каждая семья должна уметь ухаживать за своими престарелыми родственниками. Этому научат работники сферы социальной защиты.
Проект «Старшее поколение» – это ещё и приобщение к здоровому образу жизни, чем уже сейчас активно занимаются комплексные центры социального обслуживания населения.
C 2019 года в Удмуртии осуществляется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Министерство социальной политики и труда УР проводит обучение работников предприятий-участников этого проекта.
Счастливая профессия
Выступивший на празднике руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов считает, что у работников отрасли социальной защиты счастливая профессия:
– Это очень здорово – делая добрые дела, обретать счастье.
В Удмуртии – более 40 видов льгот, на которые в 2018 году было направлено более 6 миллиардов рублей. В прошлом году 73 процента консолидированного бюджета – это выплаты социального характера. Это самые большие проценты за последние четыре года.
– Мы будем наращивать обороты по социальной поддержке населения, – заверил Сергей Смирнов.
Добрые слова о работниках отрасли социальной защиты сказал и председатель постоянной комиссии Госсовета УР по труду, социальной политике и делам ветеранов Алексей Чернов.
Вручены награды. Благодарность Главы Удмуртской Республики первой получила Надежда Клячина, о которой мы рассказали в начале репортажа. Закончился праздник спектаклем Государственного национального театра УР «Алые паруса».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.