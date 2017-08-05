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Под надежным «Куполом»

5 августа
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Ижевский электромеханический завод известен своей уникальной продукцией, профессиональной управленческой командой и рабочими кадрами.

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В этом году ИЭМЗ «Купол» находится в центре внимания не только в республике, но и в России. Месяц назад его во время своего визита в Удмуртию посетил Президент страны Владимир Путин. И причина здесь не только 60-летний юбилей промышленного предприятия, но и развивающееся производство, уникальная продукция и реконструкция цехов.

Президент России подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу сотрудников «Купола». Вручил государственные награды и познакомился с промышленным предприятием и его трудолюбивым коллективом врио Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов. В минувшую пятницу команда руководителя региона посетила ИЭМЗ «Купол».

Производственная часть

Знакомство с предприятием началось с посещения производственных цехов. К слову, о чистоте и порядке на предприятии ходят легенды. Все, кто побывал с экскурсией на «Куполе», отмечают высокую культуру производства. Действительно, на территории завода - чистота, а в цехах, где довелось побывать - белые полы на производстве!

Александр Бречалов вначале ознакомился с работой инновационного оборудования в цехе по производству сверхчистых материалов – производственного комплекса по изготовлению материалов для микроэлектроники. Это производство уникально и не имеет аналогов в России. «Купол» - один из мировых лидеров в производстве и поставке низкорадиоактивных, сверхнизкоактивных и суперсверхнизкоактивных материалов, используемых в микропроцессорах, запоминающих и логических элементах.

Затем врио Главы Удмуртии осмотрел механосборочный цех, здесь была проведена реконструкция цеха автоматного производства, благодаря которой удалось значительно повысить качество деталей и производительность автоматного производства, а также существенно снизить трудоемкость изготовления продукции и освободить более 250 кв. метров производственных площадей.

Александр Бречалов обсудил с генеральным директором АО «ИЭМЗ «Купол» Фанилем Зиятдиновым итоги работы предприятия за первое полугодие 2017 года, а также реализуемую программу по техническому перевооружению и созданию мощностей для производства гражданской продукции.

Как отметил руководитель ИЭМЗ «Купол», в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы производства гражданской продукции выросли на 57%, услуги производственного характера - на 14%. Удельный вес продукции гражданского назначения в общем объеме производства за три года увеличился на 55%. Стратегическая задача по диверсификации - рост объёмов производства гражданской продукции к 2020 году в три раза.

В общей сложности на техническое перевооружение ИЭМЗ «Купол» в 2016-2018 годах планируется выделить около трех миллиардов рублей. За последние три года введено в эксплуатацию 411 единиц технологического оборудования, при этом выведено из эксплуатации 270 единиц.

Торжественная часть

Сразу после осмотра производства Александр Бречалов приступил к приятному для трудового коллектива моменту - вручил государственные награды Российской Федерации лучшим работникам завода. Награждение проходило на территории предприятия на открытом воздухе. Возле специальной площадки собрались работники цехов и отделов. Многие из них уже имеют государственные награды - за добросовестный труд руководство предприятия регулярно представляет к награде лучших сотрудников.

В этом году медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечены заместитель начальника управления Геннадий Гравшин; специалист Людмила Глушкова; испытатель деталей и приборов Олег Каштанов; регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Виктор Кондратьев; заместитель начальника цеха Наталья Сорокина; слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Александр Стрижов и начальник технологического бюро Лариса Черногородова. Высокие государственные награды работникам вручил Александр Бречалов. Руководитель региона сказал:

– Я очень рад быть снова на «Куполе» и считаю себя уже частью вашего большого и дружного коллектива. За те 3,5 месяца, которые я работаю в Удмуртии, чаще всего я сталкивался именно с вашим предприятием. За это время я увидел, что у вас славная история, хорошие традиции и перспективное будущее. Потому что у вас действительно настоящий сплав и опыта, в лице ваших ветеранов, которых чтут и уважают, и молодёжи. И самое главное – у вас по-настоящему современная и профессиональная команда управленцев во главе с генеральным директором.

Справка «УП»

Высокотехнологичная продукция гражданского назначения, выпускаемая ИЭМЗ «Купол», это системы биохимической очистки, наноматериалы (нанокомпозиты), теплотехника и климатотехника, изделия из пластмассы, диафрагменный погружной насос, детали торцевой раскатки, инфузионные растворы, теплообменная аппаратура, твердотельный волновой гироскоп и другие.

вопрос - ответ

Что волнует заводчан?

Сразу после награждения работники предприятия смогли пообщаться с руководителем региона и его командой. Откровенный разговор состоялся тут же. Александр Бречалов, по традиции снявший официальный пиджак, внимательно выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и сразу дал поручения профильным министрам поработать по просьбам обратившихся людей. Приведем некоторые из них.

Бречалов: Мне было бы полезно узнать, что у нас в Ижевске, в Удмуртии, нужно сделать, чтобы было так же хорошо, как на предприятии. Я хотел бы вас послушать.

– Меня очень беспокоит отсутствие дороги до СНТ «Экспресс» в Завьяловском районе возле деревни Пестовка.

Бречалов: Вопрос ремонта дорог - номер один по всей республике. Каждому главе района была поставлена задача выбрать 5 дорог местных, 3 межмуниципальные и 2 объекта (путепроводы, мосты и т.д.), таким образом мы сформировали приоритетный перечень дорог по всей республике, которые требуют ремонта в первую очередь. Выявили в республике 87 участков дорог, по которым весной и осенью вообще невозможно проехать даже на спецтехнике. И если говорить честно, бюджет нам не позволяет за год или даже два справиться с этой задачей.

Пример: поселок Сергино Балезинского района, где проживает 1800 человек, осенью и весной туда невозможно доехать даже на спецтехнике МЧС. Мы в первую очередь сконцентрируемся на таких участках. Будем стараться в 2018 и 2019 годах включать его в ремонт или в строительство.

Я всегда стараюсь быть очень честным с гражданами, но у нас сейчас бюджет плохой, то, что мне досталось, - это астрономических размеров бюджетная дыра.

В первую очередь моя задача - исправить ситуацию по бюджету. С дырявым бюджетом мы будем только латать: ямочный ремонт делать и так далее. Дорогу в перечень включим, но в первую очередь будем эти 87 участков делать.

– В Ижевске есть бесхозные межквартальные дороги - это участок в Городке металлургов от дома на Школьной, 47а, до транспортной остановки, которые не чистят зимой, и мы - ни с колясками, ни пожилые - не можем пройти. Был даже сюжет по ТВ о нас, как люди сами нанимают транспорт и чистят эти дороги.

Бречалов: Когда первый снег нападает, я к вам туда приеду и посмотрим, кто там будет чистить. Действительно, с уборкой улиц зимой в Ижевске было очень плохо, я успел это застать и увидел своими глазами это безобразие: во льду тротуары, навалены сугробы по всем улицам. Мы уже три месяца работаем над этим и 17 августа подведем итог. Как убирать Ижевск зимой: речь идет и о дополнительных средствах для уборки, и о смене модели управления хозяйством в городе.

Задача поставлена такая: либо мы находим возможность сделать так, чтобы зимой город был чистым и безопасным для движения пешеходов и транспорта, либо сами каждое утро в 5 утра выходим и чистим, это без шуток, вполне серьезно. Если мы не умеем управлять и находить верные решения, тогда… нужно работать руками. Это мне еще дедушка урок преподал, когда играл со мной в шашки, шахматы, карты, и я проигрывал, он говорил: не умеешь работать головой, работай руками.

Зима должна быть совершенно другой - чистые улицы и безопасные тротуары. Вот так.

– У нас на заводе много молодых мамочек, их беспокоит то, что идет застройка города, с детьми негде гулять. Мало зеленых зон. Где нам гулять с колясками - между машинами и домами?

Бречалов: Я был практически во всех регионах России и скажу, что Ижевск очень зеленый город. Но вы правы: точечная и иная застройка должны быть после того, когда вместе с гражданами, общественностью утвердим генплан. Те процессы, которые были на перспективу по застройке, мы остановили и сейчас ведем большой проект «Ижевск». У нас с 3 по 6 августа будет уникальное мероприятие - 300 лучших дизайнеров-урбанистов приедут в Ижевск, в том числе для того, чтобы обсудить, какой облик должен быть у города. Очень много было разных концепций развития города, нужно их переработать в одну, где учесть интересы и мам с колясками, и пожилых, и молодых и утвердить ее с горожанами, где и что будет.

Мест для хорошего городского пространства много, важно, чтобы не растащили эти места, не застроили.

– Когда сделают дорогу в Старые Зятцы и Малягурт? Возьми их за жопу, пусть делают дорогу!

Бречалов: Я понимаю ваши эмоции, но давайте без них. В 2018 году мы будем делать ремонт этой дороги, она у нас в плане есть, и деньги на нее мы в министерстве транспорта защитили.

Вопросов было задано очень много. Встреча продолжалась более часа, да и потом руководителя региона окружили плотным кольцом, беседовали заводчане и с министрами. Такие встречи будут регулярными и станут хорошей практикой для совместного обсуждения накопившихся проблем.

Фото: Эдуард КАРИПОВ

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Автор статьи

Елена БОРОДИНА Все материалы этого автора

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